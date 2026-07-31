Как бумажные книги помогают очистить ИИ от низкокачественного контента

Интернет кишит контентом, но далеко не всему стоит доверять: значительная его часть — это «нейрослоп», то есть низкокачественные тексты, сгенерированные нейросетями.

Из‑за цепочки перекопирований и «галлюцинаций» ИИ в сети множатся ошибки, и со временем ситуация может только ухудшиться. Поэтому крупные IT‑компании всё активнее обращаются к проверенным источникам — обычным книгам.

Почему старые книги ценятся в обучении нейросетей

Вот ключевые причины, по которым печатные издания до 2022 года считаются особенно ценными:

в них нет «нейросгенерированного» мусора — такие тексты писали реальные авторы, часто с профильным образованием;

факты в книгах проходят редактуру и проверку, а значит, служат надёжной базой для обучения;

ISBN позволяет точно идентифицировать издание и избежать дублей при массовом сборе данных;

структурированность и глубина проработки тем в книгах заметно выше, чем в потоке коротких интернет‑текстов.

Как книги попадают в ИИ‑лаборатории

Для сбора больших тиражей используют специализированные сервисы вроде ISBNdb: они помогают не только находить и учитывать книги, но и закупать их оптом — от тысячи до миллиона экземпляров. С помощью ISBN компании систематизируют закупки, сканируют издания и превращают их в чистые обучающие выборки, исключая повторы. Такой подход делает обучение моделей более предсказуемым и снижает риск накопления ошибок.

Вывод

Бумажные книги остаются важным источником качественных данных для развития ИИ: они помогают бороться с распространением ложной информации и делают модели надёжнее. Однако проблема «нейрослопа» показывает, что без контроля и проверки данных нейросети могут закреплять и тиражировать ошибки.

Поэтому опора на авторитетные печатные источники — разумный шаг в эпоху информационного шума. Об этом сообщает автор канала "Блог системного администратора" (18+).

Личный опыт

Однажды искала в сети справочную информацию по редкой теме — и наткнулась на три почти одинаковых текста с противоречивыми данными. Потом взяла старую книгу из домашней библиотеки: там всё было чётко и логично. С тех пор, если нужна надёжная база, сначала смотрю печатные издания. Теперь понимаю, почему компании скупают книги: это попытка вернуть в ИИ хоть немного достоверности.

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