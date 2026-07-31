Беру мусорный пакет — и вентилятор дует прохладой: дома свежо, как после грозы, без кондиционера

Как пережить жару без кондиционера

Когда на улице пекло, а кондиционер не работает, в комнате быстро становится душно и некомфортно. Но есть простой способ немного охладить воздух без дорогой техники и больших счетов за электричество.

Портал news102 рассказал, как за пару минут собрать бюджетный «охладитель» из подручных вещей — и реально почувствовать разницу.

Что понадобится для самодельного охладителя

Вот минимальный набор, который обычно есть дома:

напольный вентилятор — он будет гнать поток воздуха;

глубокий таз или миска — чтобы собирать стекающий конденсат;

хлопковое или махровое полотенце — оно хорошо держит влагу и помогает дополнительно увлажнять воздух;

плотный полиэтиленовый пакет и лёд (или замороженные бутылки с водой) — это главный «холодовой» элемент конструкции.

Как собрать и запустить систему

Действуйте по шагам: расстелите влажное полотенце на дне таза в несколько слоёв, сверху положите герметично завязанный пакет со льдом. Поставьте ёмкость перед вентилятором на расстоянии 30–50 см так, чтобы поток воздуха шёл прямо на лёд. По мере таяния сливайте воду — так установка будет работать стабильно. Уже через 5–10 минут температура в зоне обдува ощутимо снизится.

Вывод

Такой лайфхак не заменит полноценный кондиционер, но выручит в жару, когда нужно быстро сделать воздух свежее. Он даёт заметный эффект при минимальных затратах, а собрать конструкцию можно за несколько минут. Главное — следить за водой в тазу и вовремя обновлять лёд.

Личный опыт

В прошлом году в сильную жару кондиционер в спальне сломался, а на покупку нового не было времени. Собрала эту конструкцию из старого полотенца, таза и замороженных бутылок — и температура реально упала на 4–5 градусов. Ребёнок спокойно уснул, а я выдохнула. С тех пор держу такой набор «на экстренный случай» — простой, но рабочий способ пережить зной.

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