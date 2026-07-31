Успеваю обрезать крыжовник до 2 августа — и урожай радует крупными ягодами с медовым ароматом, одна к одной

Три простых шага в сухую погоду с дезинфекцией инструмента дают крупные и сладкие ягоды уже в следующем сезоне.

Крыжовник — культура живучая и плодовитая. Даже без особого ухода он даёт урожай, но со временем ягоды мельчают, а куст превращается в колючие заросли. Если вы хотите собирать крупные, сладкие плоды, без летней обрезки не обойтись. Но важно делать это правильно и в нужное время, пишет автор блога "Дача - это маленькая жизнь".

Главная цель — не количество, а качество

Многие огородники радуются, когда куст усыпан ягодами. Но чем их больше, тем они мельче. Растение не может накормить все ветки одинаково, поэтому часть плодов остаётся мелкими и кислыми. Обрезка помогает перераспределить питание: удаляются лишние побеги, и все силы уходят на оставшиеся ягоды. Они вырастают крупными, сахаристыми и ровными.

Когда и как обрезать

Летнюю обрезку проводят после сбора урожая, когда куст немного отдохнул. Важно выбрать сухой день, без дождя и высокой влажности. Перед работой инструмент дезинфицируют — достаточно протереть секатор спиртом или опустить в мыльный раствор. Это предотвратит заражение срезов.

Процесс обрезки проходит в три этапа:

Удаляют все старые, тёмные, искривлённые ветки, а также те, что растут внутрь куста или стелются по земле. В итоге должно остаться 6–8 сильных побегов. Оставшиеся ветки укорачивают на 10–15 см — это стимулирует рост боковых побегов, на которых будут ягоды. Молодую поросль прореживают: часть удаляют полностью, а 3–4 самых сильных побега укорачивают, оставляя около 10 см.

После обрезки куст должен напоминать аккуратный букет — приподнятый, проветриваемый и хорошо освещённый.

Личный опыт автора

Когда попробовала этот метод, я боялась, что слишком сильно обрезаю куст. Но уже на следующий год ягоды стали заметно крупнее, и урожай было удобнее собирать — колючих веток стало меньше. Теперь провожу такую обрезку раз в 2–3 года, а между ними только удаляю молодую поросль. Крыжовник благодарит меня сладкими и крупными плодами.

Вывод

Летняя обрезка крыжовника — ключ к крупным и сладким ягодам. Она проводится в сухую погоду, после сбора урожая, с обязательной дезинфекцией инструмента. Удаление старых и лишних веток, укорачивание оставшихся побегов и прореживание молодой поросли — три простых шага к обильному и качественному урожаю.

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