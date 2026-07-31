Пирог-вкуснятина: ужин за 30 минут на сковороде — сохраняем и готовим без мороки

Когда времени катастрофически не хватает, а семья ждет горячего ужина, на помощь приходит проверенный рецепт. Ароматный пирог с колбасой и картофелем готовится прямо на сковороде – без духовки и сложных манипуляций.
Продукты для основы и начинки:
- 400 г картофеля;
- 200 г вареной колбасы;
- 1 пучок зеленого лука;
- 2 яйца;
- 1 столовая ложка муки;
- соль и перец вкусу.
Пошаговый процесс
Натрите картофель и колбасу на терке, зеленый лук мелко порубите. Соедините все компоненты в миске, добавьте яйца, муку, посолите и поперчите, тщательно перемешайте до однородности.
Разогрейте сковородку, налив туда немного растительного масла. Выложите полученную массу и разровняйте ложкой по всей поверхности. Жарьте на слабом огне примерно 12 минут до зарумянивания нижней стороны. Затем аккуратно переверните пирог лопаткой и готовьте еще столько же времени до золотистой корочки.
На что обратить внимание при готовке:
- терка должна быть крупной, чтобы картофель не пустил много сока;
- огонь держите минимальным – так пирог пропечется внутри;
- переворачивайте широкой лопаткой, чтобы сохранить целостность;
- подавайте горячим со сметаной или овощным салатом.
Мой личный опыт
Впервые автор «Городового» Алина Владимирова приготовила этот пирог, когда духовка сломалась, а ужин нужно было срочно подавать. К ее удивлению, блюдо получилось даже вкуснее обычной запеканки. Этот рецепт стал настоящим спасением, когда нет времени возиться со сложными рецептами.
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