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Пирог-вкуснятина: ужин за 30 минут на сковороде — сохраняем и готовим без мороки

Опубликовано: 31 июля 2026 03:45
 Проверено редакцией
Пирог-вкуснятина: ужин за 30 минут на сковороде — сохраняем и готовим без мороки
Пирог-вкуснятина: ужин за 30 минут на сковороде — сохраняем и готовим без мороки
Городовой ру
Ужин за полчаса: пирог на сковороде без духовки

Когда времени катастрофически не хватает, а семья ждет горячего ужина, на помощь приходит проверенный рецепт. Ароматный пирог с колбасой и картофелем готовится прямо на сковороде – без духовки и сложных манипуляций.

Продукты для основы и начинки:

  • 400 г картофеля;
  • 200 г вареной колбасы;
  • 1 пучок зеленого лука;
  • 2 яйца;
  • 1 столовая ложка муки;
  • соль и перец вкусу.

Пошаговый процесс

Натрите картофель и колбасу на терке, зеленый лук мелко порубите. Соедините все компоненты в миске, добавьте яйца, муку, посолите и поперчите, тщательно перемешайте до однородности.

Разогрейте сковородку, налив туда немного растительного масла. Выложите полученную массу и разровняйте ложкой по всей поверхности. Жарьте на слабом огне примерно 12 минут до зарумянивания нижней стороны. Затем аккуратно переверните пирог лопаткой и готовьте еще столько же времени до золотистой корочки.

На что обратить внимание при готовке:

  1. терка должна быть крупной, чтобы картофель не пустил много сока;
  2. огонь держите минимальным – так пирог пропечется внутри;
  3. переворачивайте широкой лопаткой, чтобы сохранить целостность;
  4. подавайте горячим со сметаной или овощным салатом.

Мой личный опыт

Впервые автор «Городового» Алина Владимирова приготовила этот пирог, когда духовка сломалась, а ужин нужно было срочно подавать. К ее удивлению, блюдо получилось даже вкуснее обычной запеканки. Этот рецепт стал настоящим спасением, когда нет времени возиться со сложными рецептами.

Ранее "Городовой" рассказывал о том, как приготовить котлеты идеально.

Автор:
Алина Владимирова
Новости Петербурга
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