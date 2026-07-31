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Вселенная поможет восстановить силы: Лунный гороскоп на 1 августа 2026 года - прогноз коснется каждого

Опубликовано: 31 июля 2026 04:23
 Проверено редакцией
Вселенная поможет восстановить силы: Лунный гороскоп на 1 августа 2026 года - прогноз коснется каждого
Вселенная поможет восстановить силы: Лунный гороскоп на 1 августа 2026 года - прогноз коснется каждого
Городовой ру
Лунный гороскоп от портала "Городовой"

Портал “Городовой” опубликовал Лунный гороскоп на 1 августа 2026 года. В этот день Убывающая Луна будет находиться в знаке Рыбы.

Прогноз

Здоровье: день подходит для максимального восстановления сил, которые были потрачены на работу прежде. В свободное время лучше остаться дома или поехать на природу, расслабиться, выспаться. Временно забудьте про активный отдых.

Отношения: между близкими возможны недопонимания, но их будет легко урегулировать. Будьте сдержаннее при высказываниях, не позволяйте эмоциям брать верх над разумом.

Работа: необходимо отказаться от рискованных сделок, так как они не приведут к желаемому результату. В этот день лучше плыть по течению, что позволит сохранить нервы.

Финансы: день не подойдет для крупных покупок, поэтому стоит отдавать предпочтение лишь самому необходимому. Проблем с материальным положением не ожидается. Можно провести анализ трат и накоплений, что позволит прийти к интересным выводам.

Ранее портал "Городовой" рассказал про цветочный гороскоп на 31 июля.

Автор:
Полина Аксенова
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