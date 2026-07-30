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Подглядела у соседа, как удобно спать в самолете — теперь всегда так делаю и не знаю проблем

Опубликовано: 30 июля 2026 14:30
 Проверено редакцией
Городовой ру
Подглядела у соседа, как удобно спать в самолете — теперь всегда так делаю и не знаю проблем
фото legion-media
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Долгие рейсы выматывают, особенно если график плотный, а времени на отдых почти нет. Но даже в тесном кресле можно нормально выспаться — если знать пару хитростей.

Удобные места и простые опоры

Место у окна — отличный вариант: можно прислониться к стенке и накинуть капюшон, чтобы не мешал свет. Если место у окна досталось не вам, выручает другой приём:

  • используйте откидной столик как опору: положите на него свёрнутую кофту — получится мягкая подушка;
  • ищите кресла с регулируемыми подголовниками: боковые части можно подвинуть, чтобы зафиксировать голову с двух сторон — она не будет заваливаться;
  • отодвиньте сиденье чуть назад, если есть возможность: так поза станет свободнее и комфортнее;
  • берите с собой лёгкий капюшон или мягкий шарф — они легко заменяют дорожную подушку.

Вывод

Хороший сон в полёте — это не везение, а вопрос правильной подготовки и пары простых приёмов. Даже без специальных аксессуаров можно устроиться удобнее, если заранее продумать детали. Об этом сообщает автор канала "Голландец в России" (18+). Главное — не рассчитывать только на усталость: лучше заранее собрать свой маленький «набор для сна» и выбрать удобную посадку.

Личный опыт

Однажды летела шесть часов без остановки — и весь полёт мечтала просто положить голову. С тех пор всегда беру с собой мягкий шарф и заранее смотрю, есть ли у кресла подвижные подголовники. В последний раз это сработало: устроилась, прикрыла глаза — и проснулась уже перед посадкой. Теперь считаю, что комфортный сон в самолёте — это дело привычки и пары проверенных лайфхаков.

Ранее «Городовой» рассказывал, как сделать перелёт комфортнее и перестать бояться типичных «страшилок».

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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