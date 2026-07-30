Стальной «пазл» над железной дорогой: как строится ключевой участок М-32 весом в сотни тонн

В Смольном рассказали, как идет стройка.

Жители Приморского района знают: поездка в сторону Лахты или выезд из города — это вечное испытание пробками.

Но новости со стройплощадки магистрали М-32 внушают оптимизм. Прямо сейчас у «Лахта Центра» возводят гигантскую развязку, которая должна развязать этот транспортный узел.

Ночные смены и стальные гиганты

На днях строители завершили важный этап: перекинули огромные стальные пролеты над железной дорогой Сестрорецкого направления, сообщили в Смольном.

Работа была ювелирной. Чтобы не останавливать электрички, монтаж вели только по ночам, в короткие перерывы между поездами.

Цифры впечатляют. На высоте почти 9 метров закрепили 230 тонн металла. Для этого пришлось пригнать два мощных крана, каждый из которых поднимает по 300 тонн.

Рабочие шутят, что это была сборка гигантского конструктора, где одна деталь весит как три груженых вагона.

Почему эта дорога так важна?

Главная беда этого района — железнодорожный переезд у станции Ольгино. Когда он закрывается, движение встает намертво.

Магистраль М-32 решит эту проблему. Она позволит водителям «перепрыгнуть» через рельсы по новому путепроводу.

Весь поток машин уйдет на современную двухъярусную развязку. В итоге — никаких шлагбаумов, меньше аварий и сэкономленные нервы.

Не просто дорога, а мега-проект

Магистраль М-32 — это не просто короткий мост. Вот что еще там появится:

Развязка длиной более 4 километров (это больше половины всей трассы).

8 удобных съездов в разные стороны.

Новый подземный переход для пешеходов.

Фундамент на глубине 38 метров — это как высота 12-этажного дома, уходящая под землю для надежности.

Петербург строит мощный «каркас» на севере. Скоро добраться до Лахты или уехать в сторону Курортного района можно будет с ветерком, забыв про бесконечное ожидание у закрытого шлагбаума.

Ранее «Городовой» рассказывал, зачем в транспорт Петербурга внедряют «маячки».