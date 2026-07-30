Синоптики озадачили прогнозом: Россия в погодном переполохе — от осенней прохлады до аномальной жары и потопа

Москва пережила резкий контраст: дневная жара сменилась грозами и градом, а к выходным антициклон вернёт тепло до +27°. Запад России на несколько дней погрузится в прохладу, а на Урале аномальная жара уступит место дождям.

Вторник в столице выдался на редкость контрастным. Днём воздух прогрелся до +28,1 — таких показателей в этом июле было всего пять. Но вечером город накрыл холодный атмосферный фронт. Ливни сопровождались шквалами, а в некоторых районах Подмосковья земля побелела от града. В Голицыне размер льдин достигал трёх сантиметров. Это было лишь предупреждение — циклон только начинал набирать силу, рассказывают специалисты Центра погода "Фобос".

Циклон приносит прохладу на запад и дожди на юг

Облачный вихрь сегодня затянет Русскую равнину от Ладожского озера до Кавказа. В среднем дожди принесут по 5–10 мм за сутки, но в Черноземье и на Верхней Волге местами может пролиться больше трети месячной нормы. Плотные тучи перекроют солнце, и температурный режим расколется: восток и юг ещё прогреются до +30, а запад страны накроет осенней прохладой — не выше +18...+23.

Синоптики отмечают любопытный факт: в Москве и Мурманске столбики термометров почти сойдутся. В столице из-за облачности в среду и четверг воздух остынет до +19...+22.

Однако это похолодание будет недолгим. Уже в пятницу гребень азорского антициклона пробьётся в центр страны, а к выходным охватит южную половину Русской равнины. Атлантические циклоны сместятся к Уралу, принося с собой влагу и сбивая аномальную жару.

Тюмень в зоне риска: жара уступит место ливням

В Тюменской области ввели режим ЧС: река Тура поднялась выше критической отметки на десятки сантиметров и продолжает наступать. Вода уже ушла в ближайшие СНТ, а в некоторых местах подобралась вплотную к жилым многоэтажкам. Пик наводнения ожидают в ближайшие дни — с 31 июля по 3 августа.

Пока в Тюмени стоит жара до +33, и редкие грозы ситуацию не меняют. Но с приходом августа погода резко развернётся: за выходные в городе может выпасть более 40% месячной нормы осадков. Это значит — новый подъём воды в реках и усиление и без того критической обстановки.

Вывод

Запад России на несколько дней погрузится в прохладу, а на Урале аномальная жара уступит место дождям, что опасно для затопленной Тюмени. Пик паводка ожидается в начале августа, и сильные осадки могут усугубить ситуацию.

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