Фонды, коллекция и штат: в Эрмитаже объяснили, кто вправе называться музеем

В России хотят точнее определить, что такое музей

В России предложили установить более понятные правила для тех, кто хочет называться музеем. В Эрмитаже считают, что одного общего определения в законе сейчас мало.

На что хотят опираться

Начальник юридической службы Государственного Эрмитажа Марина Цыгулева предложила взять за основу французский подход Musee de France. сообщает "Коммерсант".

Там статус музея получают только те учреждения, у которых есть постоянная коллекция, профессиональное руководство, образовательная работа и научно-культурная программа.

По мнению Эрмитажа, именно такие признаки помогают понять, где настоящий музей, а где просто коммерческий проект с красивой вывеской.

Что не устраивает музейщиков

Сейчас в России музей по закону — это некоммерческое учреждение культуры, которое хранит, изучает и показывает музейные предметы и коллекции.

Но отдельного порядка, который бы официально присваивал организации статус музея, в законе нет.

Из-за этого слово «музей» могут использовать самые разные компании. Михаил Пиотровский напомнил, что в России музеями порой называют даже магазины и сувенирные лавки.

Главный признак — фонды

По словам Пиотровского, самый понятный критерий — наличие собственных музейных фондов. Такой же принцип использует Союз музеев России: если у учреждения нет фондов, значит, это не музей.

В Эрмитаже считают, что новый подход помог бы отделить профессиональные музеи от организаций, которые просто добавили это слово в название.

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