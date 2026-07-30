Трое на одном сапе и трагедия в 15 метрах от берега: на воде в Ленобласти произошли два ЧП

Отдыхающие на сапах оказались в ловушке.

В Финском заливе у посёлка Большая Ижора спасателям пришлось экстренно выручать троих взрослых. Люди оказались на одном сапе и не смогли сами добраться до берега.

На помощь выехал поисково-спасательный пост «Красная горка». Спасатели быстро забрали всех троих и доставили на сушу, сообщает 78.ru.

Обошлось без травм и переохлаждения, медицинская помощь не понадобилась.

Трагедия

Стало известно о другой беде на воде. В Гореловском озере утонул 16-летний подросток. По словам очевидцев, он спрыгнул в воду с сапборда примерно в десяти метрах от берега и больше не вынырнул.

Водолазы обнаружили тело на глубине около 1,5 метра, в 15 метрах от берега. Сейчас обстоятельства происшествия выясняются.

Почему это опасно

Сапборд выглядит простым и безопасным развлечением, но на воде всё меняется за секунды.

Даже недалеко от берега можно потерять равновесие, наглотаться воды или не справиться с течением и паникой.

В Ленобласти спасатели не раз напоминали, что купание и отдых в необорудованных местах особенно опасны.

Что важно помнить

Спасатели советуют не заплывать далеко, не прыгать в воду без оценки глубины и не выходить на воду без жилета, если есть риск падения.

Детей и подростков у водоёмов нужно держать под постоянным присмотром.

Ранее «Городовой» рассказывал, где в Петербурге и области можно безопасно купаться.