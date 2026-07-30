Скинули сразу десяток лет: гениальный лайфхак с пудрой, о котором молчат визажисты – секрет красоты

Правила пользования пудрой

Многие женщины применяют матирующую пудру, нанося её на всю поверхность лица, что впоследствии приводит к утяжелению макияжа и подчёркиванию морщин и шелушений.

Этот продукт требует столь же тщательного подхода к нанесению, как и тональная основа.

Избегайте избыточного нанесения продукта

Авторы канала Belor Design объяснили, что ключевое правило заключается в том, чтобы не наносить пудру на всю поверхность лица. Её применение нужно исключительно в зонах с нежелательным блеском.

Рекомендуемые зоны нанесения: лоб, нос, подбородок (так называемая Т-зона) и область вокруг носа. Именно в этих областях наблюдается наиболее активная работа сальных желез.

Чего следует избегать

Не наносите пудру на сухие участки кожи, такие как область под глазами, скулы и виски. Матирующие компоненты могут акцентировать шелушения и мелкие морщины, визуально придавая коже более возрастной вид.

При комбинированном типе кожи рекомендуется нанесение пудры исключительно на участки с повышенной жирностью, сохраняя естественное сияние сухих зон.

Подготовка кожи

Применение праймера является обязательным этапом. Рекомендуется выбирать праймер с выравнивающим эффектом, который способствует заполнению пор и мелких морщин, создавая таким образом идеально гладкую основу. Это предотвращает скапливание пудры в кожных складках.

Увлажнение кожи

Оно необходимо даже при ее жирном типе. Обезвоженная кожа склонна к усиленной выработке себума в качестве компенсации недостатка влаги. Использование легкого увлажняющего крема под макияж способствует нормализации функции сальных желез.

Техника нанесения пудры на лицо

Предполагает использование деликатных, вбивающих движений, без втирания или растягивания кожи. Представьте, что вы аккуратно «штампуете» кожу кончиками ворса кисти. Данная методика обеспечивает равномерное распределение пудры, заполнение неровностей и пор, не нарушая при этом целостность тональной основы.

Выбор оттенка и стойкость

Оптимальным является выбор оттенка пудры, соответствующего тону вашего тонального средства, либо на полтона светлее.

При отсутствии тонального средства рекомендуется ориентироваться на естественный оттенок кожи. Использование пудры того же бренда, что и тональная основа, как правило, обеспечивает оптимальное сочетание.

Не следует наносить пудру непосредственно после тонального крема. Нужно дать тональной основе 2-3 минуты для фиксации на коже. Многие визажисты предпочитают наносить пудру на завершающем этапе макияжа, после нанесения теней и помады, для окончательной фиксации и устранения нежелательного блеска.

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