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Куда уезжают из России: топ‑5 стран, где теперь живут россияне

Опубликовано: 30 июля 2026 10:22
 Проверено редакцией
Городовой ру
Куда уезжают из России: топ‑5 стран, где теперь живут россияне
фото legion-media
Какие страны сегодня чаще всего становятся новым домом для россиян

Переезд за границу давно перестал быть чем-то исключительным: тысячи людей не ждут «лучших времён», а строят быт в новых местах. Кто-то ищет стабильность, кто-то — тёплый климат и низкие расходы, а кому-то важна простая легализация.

Топ-5 стран для переезда

Вот направления, где уже сформировались заметные русскоязычные сообщества:

  1. ОАЭ — легализация через открытие бизнеса, отсутствие налогов, высокий уровень безопасности; жильё от 1000 долларов, многие делят квартиры;
  2. Грузия — въезд по загранпаспорту, аренда от 300 долларов, мягкий климат и понятная среда; идеально для фрилансеров;
  3. Казахстан — рядом, без виз, с привычной языковой средой; недорогая аренда и еда, реально оформить ВНЖ и найти работу;
  4. Турция — ВНЖ через аренду, тёплое море и развитая инфраструктура для русскоязычных; можно жить бюджетно;
  5. Сербия — безвизовый въезд, аренда от 250 долларов, лояльное отношение, сформированное комьюнити.

Азия: жизнь вне статистики

В Таиланде, Вьетнаме, Индонезии и на Шри‑Ланке тоже живёт много россиян, хотя официальной статистики почти нет: многие остаются на визаранах, без оформления ВНЖ. При этом там реально вести быт, работать и устраивать детей в школы — а расходы нередко оказываются ниже, чем в привычных «европейских» вариантах.

Вывод

Выбор страны зависит от целей: кому-то важнее легализация и налоги, кому-то — климат и низкая стоимость жизни, отмечает автор канала "Катя – живу в путешествиях". Главное — понимать, что переезд сегодня — это не только про экстренные решения, но и про осознанный выбор нового ритма жизни.

Перед тем как собирать чемоданы, стоит изучить правила пребывания и реальные расходы: так новая страна станет не приключением на пару месяцев, а комфортным домом.

Личный опыт

Когда я жила в Азии, каждый день встречала соотечественников — в кафе, на пляже, в коворкингах. Оказалось, что там легко найти поддержку и простые бытовые решения. С тех пор я смотрю на переезд спокойнее: это не прыжок в неизвестность, а вполне понятный процесс, если заранее всё продумать.

Ранее «Городовой» рассказывал, какие вещи для россиян кажутся странными в Таиланде.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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