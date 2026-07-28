Городовой / Полезное / Какие вещи для россиян кажутся странными, а для тайцев - нормой: съездила в Таиланд и узнала
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Тайник в почках мышей: как «европейская» бактерия сделала клещей в Ленобласти вдвое опаснее городских Новости Петербурга
Готовлю домашний майонез за 5 минут — быстрее, чем сходить в магазин Полезное
Динозавры вместо катеров: кто и зачем перекроет Мойку и Фонтанку 1 августа Новости Петербурга
Градус пойдет на взлет: за три дня Петербург прогреется до +28 под куполом балтийского антициклона Новости Петербурга
Никаких пауков в доме: как быстро избавиться от названных гостей – народные методы Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Туризм Рецепты Сад-огород
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Какие вещи для россиян кажутся странными, а для тайцев - нормой: съездила в Таиланд и узнала

Опубликовано: 28 июля 2026 23:16
 Проверено редакцией
Какие вещи для россиян кажутся странными, а для тайцев - нормой: съездила в Таиланд и узнала
Какие вещи для россиян кажутся странными, а для тайцев - нормой: съездила в Таиланд и узнала
Legion-Media
Жители Таиланда сильно отличаются от россиян, ведь некоторые вещи, которые нам кажутся недопустимыми, для них являются нормой. 

Дзен-канал “Лайк, Трэвел, Путешествия” прожила на Пхукете 2 месяца и рассказала, что привыкнуть к определенным вещам было очень трудно.

Есть готовую еду в любых местах

Местные жители часто покупают готовую продукцию в супермаркетах, после чего греют ее и начинают есть в любых местах. Чаще всего они садятся на крыльцо возле магазина, на ближайший бордюр. Их это совершенно не беспокоит.

Ходить в пижаме по улице

В Таиланде люди не пытаются выделиться с помощью одежды, поэтому они могут пойти в магазин или на пляж даже в пижаме. Для россиян это может показаться странным, так как некоторые даже мусор выносят только после того, как прилично оденутся.

Есть в дешевых заведениях

Россияне всегда избирательны в еде, поэтому вряд ли будут есть в самых дешевых местах. Но жители Таиланда не видят в этом ничего такого, поэтому с удовольствием посещают даже такие заведения.

Носить закрытую одежду в жару

В жаркую погоду обычно хочется сократить количество одежды до минимума, но местные жители Тая и опытные туристы всегда надевают закрытые вещи. Это помогает уберечься от агрессивного солнца, а также защититься от комаров.

Личный опыт

Когда приезжаешь в Таиланд, то очень интересно наблюдать за жителями. Они по-другому мыслят, ведут себя иначе, имеют необычные вкусовые предпочтения и т.д. Меня это всегда впечатляет.

Ранее портал “Городовой” рассказал, с какими недостатками Сербии будет сложно смириться.

Автор:
Полина Аксенова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью