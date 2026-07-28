Какие вещи для россиян кажутся странными, а для тайцев - нормой: съездила в Таиланд и узнала

Дзен-канал “Лайк, Трэвел, Путешествия” прожила на Пхукете 2 месяца и рассказала, что привыкнуть к определенным вещам было очень трудно.
Есть готовую еду в любых местах
Местные жители часто покупают готовую продукцию в супермаркетах, после чего греют ее и начинают есть в любых местах. Чаще всего они садятся на крыльцо возле магазина, на ближайший бордюр. Их это совершенно не беспокоит.
Ходить в пижаме по улице
В Таиланде люди не пытаются выделиться с помощью одежды, поэтому они могут пойти в магазин или на пляж даже в пижаме. Для россиян это может показаться странным, так как некоторые даже мусор выносят только после того, как прилично оденутся.
Есть в дешевых заведениях
Россияне всегда избирательны в еде, поэтому вряд ли будут есть в самых дешевых местах. Но жители Таиланда не видят в этом ничего такого, поэтому с удовольствием посещают даже такие заведения.
Носить закрытую одежду в жару
В жаркую погоду обычно хочется сократить количество одежды до минимума, но местные жители Тая и опытные туристы всегда надевают закрытые вещи. Это помогает уберечься от агрессивного солнца, а также защититься от комаров.
Личный опыт
Когда приезжаешь в Таиланд, то очень интересно наблюдать за жителями. Они по-другому мыслят, ведут себя иначе, имеют необычные вкусовые предпочтения и т.д. Меня это всегда впечатляет.
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