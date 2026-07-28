Какие вещи для россиян кажутся странными, а для тайцев - нормой: съездила в Таиланд и узнала

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От борща к чизкейку: петербуржцы едят готовую еду на 19% чаще

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Не просто еда: почему россияне чтят и едят хлеб с любыми блюдами

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«Причиной может быть не ресторанная еда»: накажут ли хозяина кафе в Ленобласти, где купили еду погибшей девочке

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100 мл на сковороду - и она снова как новая: еда не прилипает, нагар отлетел ошметками

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«Любовь и голуби», финский бункер и «Комета» до Кижей: едем в большой круиз по Карелии на поезде

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