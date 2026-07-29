Шаровой кран больше не заклинит: плёвый трюк предотвратит поломку на 20 лет

Избежать аварии проще, чем кажется: достаточно понимать физику процесса и уделять арматуре пару минут в месяц. Этот навык сэкономит вам деньги, нервы и время, вызванное экстренным вызовом сантехника, пишет pogovorim.by.
Почему кран перестает вращаться
Внутри корпуса шар плотно прилегает к эластичным прокладкам. Если вы не трогаете рукоятку месяцами, подвижные элементы буквально срастаются.
Жесткая вода оставляет на поверхности известковый налет, ржавчина из старых труб действует как абразив, а заводская смазка со временем пересыхает. В итоге вместо плавного хода вы получаете монолитную конструкцию, которую не сдвинуть даже плоскогубцами.
Профилактика: одно движение в месяц
Единственное эффективное решение – регулярное проворачивание крана в обе стороны. Раз в месяц полностью закрывайте его, а затем возвращайте в открытое положение. Это занимает не больше минуты, но рушит формирующиеся отложения еще до того, как они станут критически прочными.
Движение также распределяет остатки смазки по поверхности шара, сохраняя подвижность механизма. Особенно важна эта процедура для вводных кранов на стояке – они обычно открыты годами и чаще всего отказывают в аварию.
Простой алгоритм долговечной работы крана:
- Раз в месяц полностью закрывайте и открывайте кран (2–3 оборота).
- При монтаже выбирайте латунную арматуру с цельным шаром.
- Не применяйте силу – если ход тугой, смажьте механизм силиконовой смазкой.
Личный опыт
В прошлом году у соседей автора «Городового» Алины Владимировой прорвало трубу, а их вводной кран заклинило. Вода залила три этажа, пока вызывали аварийку. Теперь она каждое 1-е число проворачивает все краны в квартире – привычка занимает ровно минуту.
Ранее "Городовой" сообщал, как заточить ручную ножовку.