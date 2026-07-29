Шаровой кран больше не заклинит: плёвый трюк предотвратит поломку на 20 лет

Шаровой кран больше не заклинит: плёвый трюк предотвратит поломку на 20 лет Городовой ру

Шаровой кран кажется надежной деталью, пока в самый ответственный момент рукоятка не застывает намертво. Такая ситуация застает врасплох именно тогда, когда счет идет на секунды – при внезапной протечке или срочной замене смесителя.