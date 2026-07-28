Шесть сценариев для снега и армия генераторов: как Петербург и область готовятся к морозам

Зима в Петербурге и Ленобласти всегда наступает «внезапно», но готовиться к ней начали еще в разгар лета.
В Смольном и областном правительстве отчитались, на каком этапе сейчас подготовка и чего ждать жителям.
Петербург: проверка труб и борьба с сосульками
В городе на Неве работа кипит. Энергетики уже подготовили оборудование на 60%. Это идет четко по графику, так что к холодам должны успеть.
Всего нужно проверить более 71 тысячи километров сетей — цифра внушительная.
К жилым домам внимания еще больше. Сейчас технически готовы к зиме уже 62% зданий. Всего в списке более 24 тысяч домов. В них проверяют подвалы, чердаки и промывают системы отопления.
Важный момент по крышам: В Петербурге более 13 тысяч крыш, которые нужно чистить от снега. Из них 3 тысячи — «проблемные», где чаще всего образуются опасные сосульки.
В этом году чиновники разработали сразу шесть разных планов уборки. Тактика будет меняться в зависимости от того, что за окном: легкий снежок или мощный буран.
Что делать, если трубу все-таки прорвет?
От аварий никто не застрахован, поэтому город готовит «армию» спасателей. Уже собрано 346 аварийных бригад. Если зима будет суровой, выведут еще 147 дополнительных групп.
Чтобы специалисты не растерялись в критический момент, для них проводят тренировки — 70 учений уже позади.
Ленобласть: упор на технику и генераторы
В области масштаб другой, но и задачи серьезные. На подготовку к зиме выделили приличную сумму — 1,2 млрд рублей.
Эти деньги идут не только на латание дыр в старых трубах, но и на покупку новых модульных очистных сооружений.
Главная фишка области в этом году — автономность. Чтобы люди не остались без тепла из-за обрывов проводов в метель, подготовили 871 резервный генератор.
Скоро закупят еще 12 штук. Также активно забивают склады углем и топливом для котельных.
Судя по текущим темпам, города и поселки должны встретить первые морозы во всеоружии. Главное, чтобы погода не преподнесла сюрпризов, к которым не готовы даже шесть сценариев уборки.
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