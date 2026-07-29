С компостной ямой не морочусь – готовлю гору качественного перегноя всего за 3 месяца – инновационный метод

Компост в садоводстве признан наиболее ценным органическим удобрением. По своей сути он представляет собой перегнившую органическую массу, обогащенную минералами и насыщенную микроорганизмами.
Традиционно процесс созревания компоста занимает от двух до трех лет, при этом он требует больших усилий, включая регулярное перемешивание и увлажнение компостной кучи.
Агроном Ксения Давыдова предложила метод ускоренного приготовления компоста в мусорных мешках. При этом качество получаемого субстрата сопоставимо с черноземом.
Суть метода
Для реализации метода лучше использовать плотные черные мешки большого объема, не экономя на их качестве. В мешки послойно укладываются различные растительные остатки (кухонные отходы, сорняки и скошенная трава), которые чередуются с огородной почвой.
После заполнения мешков будущий компост тщательно проливается водой, мешки плотно завязываются и размещаются на хорошо освещенном участке. Важно периодически переворачивать мешки, чтобы обеспечить равномерный прогрев солнечными лучами.
Уже через три месяца вы получите внушительный объем высококачественного плодородного грунта без каких-либо дополнительных усилий.
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