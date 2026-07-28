Цифровой зонтик над городом: зачем «Водоканал» каждые 5 минут пересчитывает капли дождя в Петербурге

Специальные станции расположены по всему городу.

Петербург и дождь — это классика. Но мало кто знает, что за сухость наших дорог отвечает не только везение, но и уникальная система АИС «Осадки».

Она работает в городе уже 10 лет, и это настоящий «цифровой зонтик» для мегаполиса.

Зачем городу 34 электронных «стакана»?

Раньше погоду мерили по старинке. В городе было всего несколько постов, где люди вручную проверяли уровень воды. Данные приходили с опозданием, когда улицы уже превращались в реки.

Теперь всё иначе. По всему Петербургу и в пригородах расставлены 34 автоматических датчика — осадкомера, пишет "Петербургский дневник".

Это самая плотная сеть таких приборов в России. В каждом районе стоят до шести станций, которые каждые 5 минут отправляют данные в диспетчерскую.

Видеть дождь насквозь

Система позволяет следить за тучами в режиме онлайн. Диспетчеры видят на карте:

Где именно идет ливень (с точностью до квартала).

Насколько он сильный.

В какую сторону движется облако.

Если на какой-то район обрушивается «тропический» ливень, бригады едут туда заранее. Они не ждут звонков от разгневанных жителей, а уже стоят на месте, готовые прочищать стоки или откачивать воду.

Борьба с «залповыми» ливнями

Современные дожди стали агрессивнее. Часто за полчаса выпадает норма воды за две недели. Городская канализация просто не успевает «проглотить» такой объем.

Тут АИС «Осадки» работает в паре с глубокими тоннельными коллекторами. Система понимает, сколько воды сейчас поступит в трубы и сколько там осталось свободного места.

Это помогает управлять огромными подземными резервуарами, чтобы вода не выходила на поверхность.

А что с погодой сегодня?

Система сейчас в полной боевой готовности. На погоду в Петербурге влияет скандинавский циклон. 28 июля ожидается типичное питерское лето: облака, прояснения и кратковременные дожди.

В самом городе будет комфортно, около +20...+22°. На востоке области возможны грозы.

Ранее «Городовой» рассказывал, как Петербург отмечает годовщину своего температурного максимума.