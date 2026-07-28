Цифровой зонтик над городом: зачем «Водоканал» каждые 5 минут пересчитывает капли дождя в Петербурге

Петербург и дождь — это классика. Но мало кто знает, что за сухость наших дорог отвечает не только везение, но и уникальная система АИС «Осадки».
Она работает в городе уже 10 лет, и это настоящий «цифровой зонтик» для мегаполиса.
Зачем городу 34 электронных «стакана»?
Раньше погоду мерили по старинке. В городе было всего несколько постов, где люди вручную проверяли уровень воды. Данные приходили с опозданием, когда улицы уже превращались в реки.
Теперь всё иначе. По всему Петербургу и в пригородах расставлены 34 автоматических датчика — осадкомера, пишет "Петербургский дневник".
Это самая плотная сеть таких приборов в России. В каждом районе стоят до шести станций, которые каждые 5 минут отправляют данные в диспетчерскую.
Видеть дождь насквозь
Система позволяет следить за тучами в режиме онлайн. Диспетчеры видят на карте:
- Где именно идет ливень (с точностью до квартала).
- Насколько он сильный.
- В какую сторону движется облако.
Если на какой-то район обрушивается «тропический» ливень, бригады едут туда заранее. Они не ждут звонков от разгневанных жителей, а уже стоят на месте, готовые прочищать стоки или откачивать воду.
Борьба с «залповыми» ливнями
Современные дожди стали агрессивнее. Часто за полчаса выпадает норма воды за две недели. Городская канализация просто не успевает «проглотить» такой объем.
Тут АИС «Осадки» работает в паре с глубокими тоннельными коллекторами. Система понимает, сколько воды сейчас поступит в трубы и сколько там осталось свободного места.
Это помогает управлять огромными подземными резервуарами, чтобы вода не выходила на поверхность.
А что с погодой сегодня?
Система сейчас в полной боевой готовности. На погоду в Петербурге влияет скандинавский циклон. 28 июля ожидается типичное питерское лето: облака, прояснения и кратковременные дожди.
В самом городе будет комфортно, около +20...+22°. На востоке области возможны грозы.
Ранее «Городовой» рассказывал, как Петербург отмечает годовщину своего температурного максимума.