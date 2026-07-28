Не сорта, а ягодный конвейер: голубика урожайная, крупная и сладкая – рекомендации по выбору

Если вы планируете выращивание голубики на своем приусадебном участке, советуем рассмотреть проверенные сорта.
"Блюголд"
Кусты этого сорта отличаются пышностью и эстетичным внешним видом, формируя живую изгородь. Урожайность высокая, с обильным количеством светло-синих ягод.
По мере роста растения потребуется регулярная обрезка для поддержания оптимальной формы и продуктивности. Плодоношение начинается в начале лета, а сбор урожая возможен с середины июля. Каждый куст способен давать более 4 килограммов голубики за сезон. Важно своевременно собирать урожай, чтобы избежать осыпания перезрелых ягод.
"Блюкроп"
Характеризуется крупными ягодами с плотной мякотью и приплюснутой формой. Этот сорт устойчив к низким температурам, сильной жаре и вредителям.
"Блюрей"
Сорт ткже пользуется популярностью среди садоводов. Характеризуется обильным весенним цветением и высоким летним урожаем. В осенний период кустарники привлекают внимание своей декоративной листвой огненных оттенков. Ягоды отличаются сочностью и сладким вкусом.
Сорт демонстрирует высокую устойчивость к низким температурам.
Среди опытных садоводов также особо ценятся такие сорта, как "Бонус", "Герберт", "Джерси", "Дьюк", "Нортланд", "Патриот" и "Элизабет".
Ранее мы рассказали, как избавиться от запаха аммиака в курятнике.