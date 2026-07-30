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Баллончики вместо штрафов: 7 художников без помощи ИИ превратят синюю ветку петербургского метро в сказку

Опубликовано: 30 июля 2026 09:49
 Проверено редакцией
Баллончики вместо штрафов: 7 художников без помощи ИИ превратят синюю ветку петербургского метро в сказку
Баллончики вместо штрафов: 7 художников без помощи ИИ превратят синюю ветку петербургского метро в сказку
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Проект собрал работы ребят со всей страны.

Раньше за баллончик с краской в метро можно было получить штраф или даже реальный срок. Но времена меняются!

В Петербурге провернули дерзкий эксперимент: руководство подземки впервые официально разрешило стрит-арт художникам расписать вагоны поездов.

Никакого вандализма — только чистое искусство и старые добрые сказки.

О чем проект?

Конкурс назвали «Рисуем народные сказки в метро». Его приурочили к Году единства народов России, сообщили в пресс-службе подземки.

Идея простая и крутая: соединить наши традиции и современную уличную культуру. Организаторы решили показать, что фольклор — это не скучно, а молодежный стрит-арт может быть культурным и созидательным.

Искусственный интеллект в пролете

Одно из самых жестких условий конкурса — полный запрет на нейросети. Рисовать должен был человек, а не робот. Жюри принимало только «живые» авторские эскизы.

Заявки летели со всей страны: от местных петербургских ребят до художников из далекого Нижневартовска. В итоге из сотен работ отобрали 7 самых ярких и душевных.

Когда и где ловить сказочный поезд?

Рисовать начнут уже в августе. Художники возьмут в руки баллоны и превратят обычные вагоны в арт-объекты.

Важные детали:

  • Локация: синяя ветка (Линия 2, Московско-Петроградская).
  • Что нарисуют: пока это секрет. Эскизы специально не показывают, чтобы устроить пассажирам сюрприз.
  • Кто увидит: жители и гости города смогут прокатиться в сказке до конца года.

Почему это важно?

Для Петербурга это настоящий прорыв. Метрополитен всегда считался консервативным и закрытым местом. Теперь же подземка превращается в огромную галерею.

Это отличный способ напомнить нам о корнях, пока мы едем с работы домой, уткнувшись в телефоны.

Так что в августе на «синей» ветке не удивляйтесь, если вместо привычного вагона к перрону подкатит Царевна-лягушка или Кощей Бессмертный в современном исполнении.

Ранее «Городовой» рассказывал, почему две станции метро внезапно закрыли.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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