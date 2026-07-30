Выше нормы: барический гребень разгоняет тучи над Петербургом и готовит город к пятничному зною

На Северную столицу надвигается жара.

В Петербург вернулось настоящее лето. Сегодня в Северной столице будет солнечно и очень комфортно. Облаков почти нет, а дожди наконец-то взяли паузу. Температура уверенно ползет вверх.

Что на термометре сегодня

Днем в городе ждем приятные +23…+25 градусов. В Ленинградской области будет даже жарче — местами до +26, сообщает ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Ветер легкий, северо-западный, так что сильных порывов не бойтесь. Это идеальное время для долгих прогулок или обеда на террасе.

Почему так солнечно

За хорошую погоду отвечает «барический гребень». Это область высокого давления, которая буквально разгоняет тучи и не пускает в город дождевые фронты.

Атмосферное давление сейчас повышенное — 763 мм ртутного столба.

Жара на подходе

Завтра станет еще жарче. В пятницу воздух прогреется до +27…+29 градусов. Это уже настоящая жара, так что планируйте отдых у воды. Осадков по-прежнему не обещают.

Ночью тоже будет тепло — около +15 градусов.

Полезный совет

Солнце сейчас очень активное. Уровень ультрафиолета растет, поэтому не забывайте про солнцезащитный крем и пейте больше воды.

Даже если кажется, что ветерок прохладный, обгореть можно очень быстро.

Ранее «Городовой» рассказывал, за три дня Петербург прогреется до +28 под куполом балтийского антициклона.