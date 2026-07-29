Градус пойдет на взлет: за три дня Петербург прогреется до +28 под куполом балтийского антициклона

Температура воздуха в Северной столице продолжает повышаться.

Погода решила сделать петербуржцам подарок. К нам заглянул антициклон с Балтики. Он разгонит тучи и задержится в регионе минимум на три дня.

Это значит, что в городе будет сухо, очень солнечно и по-летнему ярко, рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Небольшие дожди сегодня могут зацепить только восток области (сторону Тихвина и Лодейного Поля). В самом Петербурге — ни капли.

Температура идет на взлет

Каждый день на этой неделе будет теплее предыдущего. Прогноз выглядит очень заманчиво:

Среда: комфортные +22…+23 градуса.

комфортные +22…+23 градуса. Четверг: воздух прогреется до +25.

воздух прогреется до +25. Пятница: станет совсем жарко, ждем до +28 градусов.

Для конца августа — начала сентября это значительно выше нормы. По факту, к нам возвращается настоящее лето.

Что с ветром?

Ветер будет спокойным. Он потихоньку сменит направление с северного на южное. Сильных порывов не ждите, но днем, когда солнце припечет сильнее, может подняться легкий приятный бриз.

Ловите момент

Такая идиллия продлится недолго. Уже в начале месяца погода начнет «капризничать». На горизонте маячат новые циклоны, серые тучи и дожди. Температура тоже поползет вниз.

Совет: если у вас есть возможность выбраться на залив или в парк в четверг или пятницу — сделайте это. Это могут быть последние по-настоящему жаркие дни этого сезона.

Ранее «Городовой» рассказывал, что синоптики обещают Петербургу идеальный прогрев до +25°.