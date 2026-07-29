Тайник в почках мышей: как «европейская» бактерия сделала клещей в Ленобласти вдвое опаснее городских

Клещи в нашем регионе переносят опасную бактерию.

Когда мы говорим о клещах, на ум сразу приходят энцефалит и «обычный» боррелиоз (болезнь Лайма). Но недавно российские ученые напомнили о еще одной угрозе — бактерии Borrelia miyamotoi.

Как выяснилось, в Ленинградской области она встречается гораздо чаще, чем в самом Санкт-Петербурге.

Что это за инфекция?

Бактерия Borrelia miyamotoi вызывает так называемую клещевую возвратную лихорадку. Главная коварность этой болезни в том, что у неё часто нет типичного признака боррелиоза — красного кольца на коже (эритемы).

Человек просто чувствует сильный озноб, головную и мышечную боль. Это легко спутать с обычным гриппом, но последствия для организма могут быть серьезными.

Город против леса: где опаснее?

Ученые из Института Пастера и Сеченовского университета три года изучали ситуацию в регионе. Результаты напечатаны в издании Tropical Medicine and Infectious Disease, пишут РИА Новости.

Результаты заставляют задуматься:

В Ленобласти заражен каждый двадцатый клещ (5%). В Петербурге — меньше 2%.

Почти 40% лесных мышей и полевок в области являются носителями этой бактерии. В городе их в три раза меньше.

Анализ крови показал, что 2,2% жителей области уже переболели этой лихорадкой, часто даже не зная об этом.

Риск подцепить инфекцию на природе в два раза выше, чем в городских парках.

Мы — как в Европе

Статистика по нашему региону оказалась очень похожа на данные из Дании, Швеции и Нидерландов. Это значит, что бактерия «чувствует себя как дома» во всем умеренном климате Европы.

Она не экзотика, а наша реальность, которую медикам теперь нужно учитывать при диагностике.

Интересный факт: где прячется микроб?

Исследователи обнаружили, что бактерия чаще всего скапливается в почках грызунов.

Это позволяет ей подолгу находиться в организме животного, превращая обычную лесную мышь в постоянный источник заражения для новых поколений клещей.

Как защитить себя?

Правила остаются прежними, но становятся обязательными:

Одежда: Закрывайте ноги и руки при походах в лес. Репелленты: Используйте средства, которые отпугивают именно клещей. Осмотр: Проверяйте себя и домашних питомцев каждые пару часов. Бдительность: Если после укуса клеща поднялась температура, но пятна на коже нет — это не значит, что вы здоровы. Сдайте анализы.

Ранее «Городовой» рассказывал, что 1451 петербуржец уже попался клещам за последнее время.