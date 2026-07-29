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Динозавры вместо катеров: кто и зачем перекроет Мойку и Фонтанку 1 августа

Опубликовано: 29 июля 2026 11:57
 Проверено редакцией
Динозавры вместо катеров: кто и зачем перекроет Мойку и Фонтанку 1 августа
Динозавры вместо катеров: кто и зачем перекроет Мойку и Фонтанку 1 августа
Global Look Press / Komsomolskaya Pravda
Судовладельцев просят планировать объездные пути заранее.

1 августа в Петербурге пройдет знаменитый фестиваль «ФОНТАНКА-САП». Это не просто спортивный заплыв, а настоящий водный карнавал.

Тысячи людей в невероятных костюмах — от динозавров до пиратов — проплывут по самым красивым каналам города.

Что это за событие?

«ФОНТАНКА-САП» — крупнейший фестиваль в Восточной Европе. Каждый год он собирает тысячи участников из разных городов. Главная фишка здесь не скорость, а креатив.

Люди украшают свои доски и шьют костюмы, чтобы побороться за звание самого оригинального участника.

Если вы не планируете плыть сами, обязательно приходите посмотреть с набережной — это очень весело и красиво.

Где и когда перекроют движение

Ради безопасности участников обычным катерам и теплоходам придется потесниться, сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

Если вы планировали покататься на речном трамвайчике в центре, учитывайте эти ограничения:

  • Река Фонтанка: С 08:00 до 14:00 нельзя будет пройти на участке от Пантелеймоновского до Египетского моста.
  • Река Мойка: Здесь ограничения самые долгие. С 08:00 до 15:00 перекроют участок от Мало-Конюшенного до 1-го Инженерного моста. А с 09:00 до 15:00 закроют путь от Храповицкого до того же Мало-Конюшенного моста.
  • Крюков канал: С 09:00 до 14:00 движение закроют от Смежного до Краснофлотского моста.

Ранее «Городовой» рассказывал, что Петербург готовится к Дню ВДВ.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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