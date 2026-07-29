Динозавры вместо катеров: кто и зачем перекроет Мойку и Фонтанку 1 августа

1 августа в Петербурге пройдет знаменитый фестиваль «ФОНТАНКА-САП». Это не просто спортивный заплыв, а настоящий водный карнавал.
Тысячи людей в невероятных костюмах — от динозавров до пиратов — проплывут по самым красивым каналам города.
Что это за событие?
«ФОНТАНКА-САП» — крупнейший фестиваль в Восточной Европе. Каждый год он собирает тысячи участников из разных городов. Главная фишка здесь не скорость, а креатив.
Люди украшают свои доски и шьют костюмы, чтобы побороться за звание самого оригинального участника.
Если вы не планируете плыть сами, обязательно приходите посмотреть с набережной — это очень весело и красиво.
Где и когда перекроют движение
Ради безопасности участников обычным катерам и теплоходам придется потесниться, сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.
Если вы планировали покататься на речном трамвайчике в центре, учитывайте эти ограничения:
- Река Фонтанка: С 08:00 до 14:00 нельзя будет пройти на участке от Пантелеймоновского до Египетского моста.
- Река Мойка: Здесь ограничения самые долгие. С 08:00 до 15:00 перекроют участок от Мало-Конюшенного до 1-го Инженерного моста. А с 09:00 до 15:00 закроют путь от Храповицкого до того же Мало-Конюшенного моста.
- Крюков канал: С 09:00 до 14:00 движение закроют от Смежного до Краснофлотского моста.
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