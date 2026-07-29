Никаких дождей, только «гребень» тепла: синоптики обещают Петербургу идеальный прогрев до +25°

Сегодня за погоду отвечает западный антициклон. Он выставил перед городом невидимый щит — «гребень» высокого давления. Благодаря ему тучи разлетаются, а дожди обходят город стороной.
В самом Петербурге сегодня сухо и солнечно. А вот жителям востока области повезло чуть меньше. Там всё еще чувствуется влияние уходящего циклона, поэтому возможны короткие дожди и облачность.
Градус комфорта: сколько на термометре?
Сегодня в городе идеальная температура для прогулок — около +21…+23°, сообщает ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.
Это так называемая «климатическая норма». Не жарко, не холодно — в самый раз. В области разброс чуть больше: от +18° до +23°.
Ветер дует с запада, он умеренный (5–10 м/с). Атмосферное давление наконец-то пришло в норму и замерло на отметке 760 мм рт. ст.
Дальше — еще теплее
Если сегодня вам кажется прохладно, подождите до завтра. В четверг антициклон разойдется вовсю. Ночь будет теплой (до +15°), а днем воздух прогреется до +25°. Осадков по-прежнему не обещают.
Ловите момент, ведь питерское лето — вещь неуловимая!
Ранее «Городовой» рассказывал, ачем «Водоканал» каждые 5 минут пересчитывает капли дождя в Петербурге.