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Надо ждать, пока человек перейдет «зебру», или можно сразу проехать — памятка для водителей

Опубликовано: 29 июля 2026 08:15
 Проверено редакцией
Городовой ру
Надо ждать, пока человек перейдет «зебру», или можно сразу проехать — памятка для водителей
фото legion-media
Что на самом деле требует закон и как избежать неприятных ситуаций

Вокруг правил проезда пешеходных переходов не утихают споры: водители получают штрафы, а трактовки инспекторов и камер порой кажутся противоречивыми. При этом суть нормы проста, но её легко упустить в дорожной суете.

Что говорит ПДД

Главное правило звучит не про «дождаться, пока пешеход уйдёт», а про отсутствие помех: нельзя начинать или продолжать движение, если это вынудит человека ускориться, остановиться или свернуть. Если траектории не пересекаются и автомобиль никак не влияет на пешехода — формально можно ехать. Но именно оценка этой «влияния» часто становится камнем преткновения.

Практические советы: как действовать у перехода

Вот простые ориентиры, которые помогут не ошибиться:

  • заранее снижайте скорость, если видите пешехода у «зебры» — лучше перестраховаться;
  • полностью остановитесь, если есть риск пересечь траекторию движения человека;
  • не торопитесь трогаться, даже если пешеход далеко: камера может зафиксировать нарушение по формальным признакам;
  • сохраняйте запись с видеорегистратора — она станет главным аргументом при обжаловании штрафа.

Вывод

Закон не требует ждать, пока пешеход полностью покинет переход, — важно лишь не создавать ему помех. Однако из-за особенностей фиксации нарушений и субъективной оценки ситуации лучше действовать с запасом осторожности. Это убережёт и от штрафов, и от опасных инцидентов, отмечает автор канала "ЦИФРОХАЙП".

Личный опыт

Однажды я ехала по знакомому маршруту и, казалось, всё сделала правильно: пешеход был далеко от моей полосы, я плавно начала движение. Через пару дней пришёл штраф с камеры. Пришлось собирать доказательства, писать жалобу — в итоге постановление отменили, но нервов ушло немало.

Ранее «Городовой» рассказывал, сколько на самом деле получают рабочие АвтоВАЗа.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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