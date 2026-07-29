Синоптики предупреждают: погода как калейдоскоп — контрасты недели не дадут заскучать

Со среды осадки усилятся, особенно на западе, где возможны подтопления.

Европейская Россия в ближайшие дни окажется между двумя атмосферными фронтами. Один из них уже вызвал сильный шторм в Беларуси, другой принёс грозы в центральные регионы и жаркие воздушные массы к Уралу. Облачные системы сольются — сухо будет лишь на юге и в Предуралье. На остальной территории вновь пройдут дожди, рассказали специалисты Центра погоды "Фобос".

Жара и прохлада по регионам

Несмотря на осадки, в регион поступают хорошо прогретые воздушные массы. На севере страны ожидается +20...+25, в средней полосе — +23...+28. Самый сильный зной придёт на низовья Волги и Дона, Причерноморье и юг Предуралья — там термометры покажут до +35.

Со среды погода начнёт меняться

Уже сегодня в европейскую часть страны начнёт затягивать прохладным и влажным воздухом из Северной Атлантики — осадки увеличатся. В среду фронты доберутся до Кавказа и Урала, принеся грозы и ливни. Западные регионы окажутся в самом эпицентре: за сутки там может выпасть больше трети месячной нормы. Не обойдёт стороной и Подмосковье.

Июль становится рекордно влажным

Июль и так был сырым, но последние дни месяца обещают стать по-настоящему опасными. В Твери и Можайске осадков может выпасть вдвое больше нормы, в Брянске и Калуге — почти в 1,5 раза. И даже обычный дождь на земле, которая уже не принимает воду, способен вызвать подтопления.

Что ждёт Москву

Самый сильный удар стихия нанесёт столице в среду и четверг — за сутки может пролиться до 9 мм. Температура рухнет до +19...+22. Но к выходным воздух снова прогреется до +27.

Вывод

На юге и Предуралье — зной до +35, в центре и на севере — дожди и температура до +28. Со среды осадки усилятся, особенно на западе, где возможны подтопления. Июль станет рекордно влажным. В Москве к выходным потеплеет до +27.

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