Синоптики предупредили: осень 2026 будет непредсказуемой

Осень 2026 года станет аномальной: в сентябре — затяжное тепло с перепадами, в октябре — резкие похолодания и мокрый снег на севере.

Грядущая осень, по оценкам специалистов, станет одной из самых необычных за последнее время. Привычные календарные ориентиры, по которым многие планировали дела и поездки, в этом сезоне потеряют актуальность. Синоптики предупреждают: климат перестаёт подчиняться старым правилам, и плавного перехода от лета к зиме в этом году ждать не стоит, пишет Primpress.ru.

Природа аномалии: что говорят климатологи

Аномальный прогноз, по словам климатолога Алексея Веденцева, объясняется сразу несколькими факторами: необычно тёплой водой в Атлантике, изменчивостью арктических воздушных масс и накопленным городским теплом. Вместо того чтобы постепенно остывать, атмосфера будет перестраиваться резко — циклоны и антициклоны будут сменять друг друга с непривычной частотой.

Метеоролог Марина Орлова поясняет, что в городах с плотной застройкой эффект задержанного охлаждения проявится особенно ярко. Бетон и асфальт долго удерживают тепло, поэтому ночные температуры будут выше нормы даже в те дни, когда днём уже чувствуется осенняя свежесть.

Сентябрь: бабье лето с перебоями

Первая половина осени, по мнению экспертов, будет обманчиво тёплой. Сентябрьские дни местами напомнят лето, но атмосферные фронты станут вносить коррективы: кратковременные дожди, шквалистый ветер и резкие понижения температуры будут случаться чаще обычного. При этом устойчивого похолодания в начале сентября не прогнозируется — холод пока не сможет закрепиться надолго.

Октябрь: контрасты станут ещё острее

Второй месяц осени, по прогнозам Веденцева, станет самым нестабильным. Чередование арктического холода и оттепелей будет происходить с минимальными паузами. Ночные заморозки могут сменяться несколькими тёплыми днями, что создаст серьёзные трудности для аграриев и дачников. На севере и востоке страны уже в октябре ожидаются первые снегопады с последующими оттепелями, что почти гарантирует гололедицу на дорогах.

Влияние на здоровье и быт

Марина Орлова предупреждает, что такая погода окажется серьёзным испытанием для метеозависимых людей. Скачки атмосферного давления и температуры традиционно ухудшают состояние сердечников, гипертоников и людей с дыхательными заболеваниями. Врачи также прогнозируют рост ОРВИ в этом сезоне — резкие перепады температур ослабляют иммунитет, особенно у детей.

Советы от экспертов: как встретить нестандартную осень

Специалисты рекомендуют не полагаться на прогнозы на неделю вперёд и сверяться с погодой буквально накануне важных поездок. Хранить в гардеробе вещи на все случаи жизни — от лёгкой куртки до тёплого пуховика. И не затягивать с подготовкой к холодам: зима в этом году может прийти неожиданно и застать врасплох, если ждать её по календарю.

Вывод

Осень 2026 года будет непредсказуемой: тёплый сентябрь с резкими перепадами, противоречивый октябрь с возможными заморозками и снегом на севере. Ориентироваться на старые календарные привычки больше нельзя — единственный надёжный способ подготовиться к сезону, следить за прогнозами и не пренебрегать запасной одеждой.

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