Вне протокола: о чем петербуржцы просили президента во время его неожиданного выхода в народ

Город посетил Владимир Путин.

Санкт-Петербург масштабно отметил День Военно-морского флота. В этом году повод был особенный — нашему флоту исполнилось 330 лет.

Именно столько времени прошло с тех пор, как Петр I решил, что России нужно свое море и мощные корабли.

Праздник в Адмиралтействе

Президент Владимир Путин начал свой день в самом сердце морской славы — Главном Адмиралтействе. Там его встречал почетный караул.

Это не просто красивая традиция. В Адмиралтействе президент наблюдал за учениями военных.

Герои среди нас

Главная часть праздника — это люди. В этот день президент лично вручил государственные награды. Одним из героев стал капитан 2-го ранга Николай Харций. Ему вручили медаль Ушакова.

За что такая высокая честь? Николай проделал огромную работу. Он разработал новые правила по ядерной безопасности для атомных подлодок.

Если говорить проще: он сделал так, чтобы сложнейшие реакторы под водой работали как часы и были абсолютно безопасны для экипажа.

Харций лично провел десятки учений, погружений и всплытий, проверяя свою методику на практике, пишет Росбалт.

Неожиданная встреча на улице

После официальных церемоний и смотра кораблей произошло то, чего никто не ожидал. Владимир Путин просто вышел на улицу к обычным людям.

Президент подошел к толпе петербуржцев и гостей города, которые гуляли в центре, сообщают РИА Новости.

Люди моментально окружили его. Атмосфера была очень душевной: президента поздравляли с праздником, благодарили и просто желали здоровья.

Кто-то из толпы крикнул: «Берегите себя!». Такие моменты показывают праздник с другой стороны — как событие, которое объединяет всех, от матроса до главы государства.

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