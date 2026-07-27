Кидаю горсть на сковородку и жду 5 минут: легкий способ отмыть посуду от блинного нагара – лайфхак

Новости по теме

4 шт. в воду – и 10-летняя сковорода сверкает и внутри, и снаружи: от векового слоя жира и нагара не осталось и следа

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1 шт. в воду – и 10-летняя сковорода как новая: ни векового нагара, ни жира – сияет как на праздник

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1 шт. в воду – и 10-летняя сковорода засияет как новая: вековой нагар и жир отвалятся сами – без "шуманитов" и "танцев с бубном"

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Два стакана в воду — и кипятим: закаменелый нагар со сковороды сползает без усилий

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Снимаю многолетний нагар со сковороды методом "полстакана" за 30 минут — и она блестит как новая без царапин

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