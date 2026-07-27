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Кидаю горсть на сковородку и жду 5 минут: легкий способ отмыть посуду от блинного нагара – лайфхак

Опубликовано: 27 июля 2026 11:07
 Проверено редакцией
Кидаю горсть на сковородку и жду 5 минут: легкий способ отмыть посуду от блинного нагара – лайфхак
Кидаю горсть на сковородку и жду 5 минут: легкий способ отмыть посуду от блинного нагара – лайфхак
Городовой ру
Как без труда очистить сковородку от жира

Любой, кто хотя бы раз готовил блины, сталкивался с проблемой образования липкого нагара по краям сковороды, который достаточно сложно удалить. Если его не устранить, в дальнейшем это может привести к пригоранию продуктов и их прилипанию к поверхности посуды.

Химия под запретом

Применение агрессивных химических средств или абразивных губок для большинства современных сковородок нежелательно, так как это может повредить их покрытие. В связи с этим лучше найти альтернативные методы решения проблемы.

Автор канала «Посад» предложил эффективный и простой способ борьбы с нагаром. Для этого потребуется доступный и экономичный ингредиент — хозяйственное мыло.

Процедура чрезвычайно проста

После приготовления последнего блина необходимо поместить на сковороду небольшое количество мыльной стружки и залить водой до краев. Затем довести до кипения и выдержать в течение нескольких минут.

После этого сковороду следует остудить и оставить с мыльным раствором на несколько часов. В завершение останется лишь вымыть посуду губкой — все жировые отложения и нагар будут удалены моментально.

Ранее мы рассказали, как вернуть обоям первоначальный вид.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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