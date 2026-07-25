Пожелтевшие обои снова радуют глаз: протерли их этим средством – и от следов старости даже воспоминания не останется

Как вернуть обоям свежий вид

Со временем даже высококачественные обои могут утратить свой первоначальный вид. На них появляются пятна и разводы. Кроме того довольно часто наблюдается пожелтение, связанное с воздействием влаги или естественным старением материала.

Тем не менее, проведение капитального ремонта можно отложить, поскольку существует эффективное и экономичное решение, доступное абсолютно всем.

Сода творит чудеса

Речь идет о бикарбонате натрия – соде. Это универсальное средство не только эффективно очищает различные поверхности, но и успешно справляется с загрязнениями на обоях.

Как приготовить раствор

На один литр теплой воды необходимо добавить одну чайную ложку соды и тщательно перемешать до полного растворения.

С помощью мягкой губки или ткани, смоченной в полученном растворе, аккуратно обработайте загрязненные участки. Важно избегать чрезмерного механического воздействия, чтобы не повредить поверхность обоев. Также следует контролировать количество влаги, особенно если обои не обладают высокой влагостойкостью. После обработки дайте обоям полностью высохнуть.

В случае стойких загрязнений процедуру можно повторить или усилить отбеливающий эффект, добавив в раствор небольшое количество лимонного сока.

На каких обоях можно использовать

Этот метод применим к большинству типов обоев, однако для бумажных или особо тонких покрытий рекомендуется предварительно протестировать его на незаметном участке.

Этот простой способ позволит восстановить свежесть и чистоту обоев без существенных затрат.

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