100 мл на сковороду - и она снова как новая: еда не прилипает, нагар отлетел ошметками

Со временем на сковородах, особенно любимых, образуется плотный слой нагара и жира, который не берут обычные моющие средства. Магазинные очистители часто оказываются бесполезны, а механическая чистка портит покрытие. Существует метод, который помогает справиться с этой проблемой за сутки с помощью двух аптечных средств — нашатырного спирта и димексида, пишет автор блога "Двойная Порция Полезных Советов".
Как подготовиться к чистке
Для процедуры понадобится таз и несколько плотных полиэтиленовых пакетов.
Сковороду помещают в один пакет, затем в другой и так далее — чем больше слоёв, тем лучше. Средства имеют резкий и едкий запах, поэтому работать нужно в хорошо проветриваемом помещении или на улице. Обязательно используют респиратор и защитные перчатки.
Как приготовить раствор:
- В сковороду, уже упакованную в пакеты, заливают 1 литр нашатырного спирта.
- Затем добавляют 100 мл димексида.
- Пакеты тщательно завязывают, чтобы раствор не испарялся и не протекал.
- В таком виде сковороду оставляют на 24 часа. Лучше выставить её на открытый воздух — на балкон или в сарай.
Что происходит через сутки
Через 24 часа сковороду достают из пакетов. Под действием агрессивной среды нагар размягчается и становится рыхлым. Его снимают жёсткой губкой, скребком или даже ножом — он отходит кусками, без особых усилий. Важно понимать, что с сильно застарелым, многолетним нагаром метод может не справиться полностью, но для большинства случаев он работает эффективно.
Личный опыт автора
Сомневалась, что нашатырь и димексид смогут размягчить чёрный налёт на старой чугунной сковороде. Я завязала её в три пакета, выставила на балкон и забыла на сутки. Через день открыла пакеты — запах был сильный, но нагар действительно стал рыхлым и сошёл почти без усилий. Сковорода засияла, как новая. Использую этот метод для самых запущенных случаев.
Вывод
Нашатырный спирт и димексид в герметичных пакетах за 24 часа размягчают застарелый нагар на сковородах. После обработки загрязнения легко снимаются жёсткой губкой. Метод подходит для сильных, но не самых застарелых загрязнений.
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