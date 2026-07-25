100 мл на сковороду - и она снова как новая: еда не прилипает, нагар отлетел ошметками

Новости по теме

Беру уксус и лук — и за 10 минут смывают вековой нагар со сковороды: старый бабушкин метод

Перейти

4 шт. в воду – и 10-летняя сковорода сверкает и внутри, и снаружи: от векового слоя жира и нагара не осталось и следа

Перейти

Кипятим 3 ложки – и 10-летняя сковорода сияет как новая: нагар сразу отлип, а еда больше не пригорает

Перейти

1 шт. в воду – и 10-летняя сковорода как новая: ни векового нагара, ни жира – сияет как на праздник

Перейти

Сковорода засияет как новая: способ "Три стакана" растворит вековой нагар и жир – без всяких "шуманитов" и танцев с бубном

Перейти