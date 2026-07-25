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Чем заняться в Казани - идеальный план для туристов: влюбитесь в город с первого взгляда

Опубликовано: 25 июля 2026 16:01
 Проверено редакцией
Чем заняться в Казани - идеальный план для туристов: влюбитесь в город с первого взгляда
Чем заняться в Казани - идеальный план для туристов: влюбитесь в город с первого взгляда
Legion-Media
Казань привлекает туристов своей культурой, историей и вкусной кухней, из-за чего многие путешественники хотят здесь побывать. Но не все понимают, как тут лучше провести время.

Портал “Тонкости туризма” опубликовал информацию, которая поможет туристам в полной мере насладиться городом. Что стоит сделать в Казани?

Прогуляться по местному Арбату

Так называют главную пешеходную улицу города (ул. Баумана), протяженность которой составляет 2 км. Здесь можно увидеть бывшие доходные дома, памятники и прочую архитектуру.

Ознакомиться с мусульманской культурой

Для этого обязательно нужно посетить Казанский кремль, на территории которого есть мечеть Кул-Шариф. В период ханства на этом месте находилась другая мечеть. Сооружение впечатлит своим видом как снаружи, так и внутри.

Купить чак-чак

Тесто, обжаренное во фритюре и пропитанное медом, является гордостью республики. Чак-чак можно не только попробовать, но и узнать историю десерта, посетив музей в Старо-Татарской слободе.

Побывать в татарской деревне

Развлекательный комплекс “Туган Авылым” находится прямо в городе, поэтому далеко идти не придется. Здесь можно увидеть традиционные дома из бревен.

Культурно отдохнуть

Для этого необходимо отправиться в центр культуры “Смена”, где проходят кинопоказы, выставки, концерты и прочие мероприятия. Также тут расположен книжный магазин.

Личный опыт

Когда я приезжаю в Казань, то первым делом отправляюсь в Казанский кремль, а также в мечеть Кул-Шариф. Здесь я могу находиться часами.

Ранее портал "Городовой" рассказал, какие города РФ находятся на грани исчезновения.

Автор:
Полина Аксенова
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