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Не скупость, а привычка: 8 способов экономии, которые остались со мной навсегда, хотя доходы выросли в разы

Опубликовано: 25 июля 2026 14:30
 Проверено редакцией
Городовой ру
Не скупость, а привычка: 8 способов экономии, которые остались со мной навсегда, хотя доходы выросли в разы
фото legion-media
Как бытовые мелочи живут дольше нужды

Бывают привычки, которые держатся не из‑за выгоды, а из‑за памяти: рука сама тянется к пакету с пакетами или к баночке, где осталось на донышке. Такие «бедные» привычки нередко остаются даже тогда, когда в них уже нет необходимости.

Какие привычки держатся крепче всего

Чаще всего «экономия по инерции» проявляется так:

  • дожимать остатки косметики, гелей и масок до последней капли — иногда даже разрезая упаковку;
  • переводить хорошие футболки в категорию домашних, если на них появились несмываемые пятна;
  • собирать и хранить пакеты — «на всякий случай», даже если отдельно покупаются мешки для мусора;
  • забирать салфетки из кафе и держать запас влажных салфеток в сумке или машине;
  • использовать подручные средства вроде кофейного жмыха в качестве скраба.

Это не про скупость, а про выработанный рефлекс: когда‑то такие действия реально спасали бюджет, и мозг продолжает считать их нормой.

Стоит ли с ними бороться: советы без нравоучений

Не нужно ругать себя за старые привычки: они выросли из реальных трудностей и долго служили опорой. Если хочется постепенно ослабить эту инерцию, попробуйте простой подход: не отменяйте всё сразу, а вводите «порог комфорта».

Например, не разрезайте упаковку, если продукт уже неудобно доставать, или не храните пакеты, если они занимают место и создают визуальный шум. Главное — чтобы удобство и гигиена были важнее принципа «не выбрасывать», отмечает автор канала "Эстер Нефф - Мама. Мода. Красота" (18+).

Личный опыт автора

Раньше я тоже собирала пакеты и до последнего использовала баночки, потому что помнила, как тяжело было покупать даже шампунь. Сейчас я спокойнее отношусь к остаткам: если средство неудобно применять, лучше заменить его, чем терпеть дискомфорт. При этом кое‑что оставила — например, скраб из кофейного жмыха: он простой, рабочий и приятно пахнет.

Вывод

Привычки из времён жёсткой экономии часто живут дольше самой нужды — и это нормально: они отражают наш опыт. Главное — замечать, где такая бережливость всё ещё полезна, а где уже мешает комфорту.

Баланс между разумным отношением к вещам и заботой о себе — вот что делает подход по‑настоящему взрослым.

Ранее «Городовой» рассказывал, как правильно отвечать на зло.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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