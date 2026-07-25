Не выбрасывайте томаты с фитофторой: устройте им «банный» день — и созреют быстро, и вкус будет отменный

Август традиционно связан с активным развитием фитофтороза. Колебания температур и продолжительные осадки способствуют прогрессированию заболевания, нанося огромный ущерб урожаю.
При обнаружении фитофтороза на томатах садоводы обычно полностью удаляют пораженные кусты и утилизируют урожай. Агроном Ксения Давыдова предложила метод, позволяющий сохранить плоды, затронутые фитофторозом.
Для начала – профилактика
Следует отметить, что наиболее эффективным подходом к борьбе с заболеванием является профилактика. Соблюдение агротехнических норм, применение защитных средств и внесение кремния в почву способствуют предотвращению или замедлению развития фитофтороза.
Что делать, если болезнь появилась
Тем не менее, в случае проявления заболевания на томатных кустах, нет необходимости немедленно уничтожать урожай. Важно учитывать, что грибок чувствителен к высоким температурам и погибает при достижении +40°C.
В ряде регионов при выявлении фитофтороза практикуется обработка томатов в условиях повышенных температур, аналогичных банным процедурам.
«Хорошо прогрейте помещение и разложите урожай на стеллажах на 40-45 минут, после чего отправьте его на дозаривание», – рассказала специалист.
При отсутствии бани можно использовать горячую воду. Для этого необходимо наполнить емкость горячей водой, добавить несколько столовых ложек соды и погрузить томаты на 20 минут. Затем нужно просушить их и разложить до полного созревания.
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