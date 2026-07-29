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Что посадить после уборки лука и чеснока — лучшие варианты для второго урожая

Опубликовано: 29 июля 2026 10:22
 Проверено редакцией
Городовой ру
Что посадить после уборки лука и чеснока — лучшие варианты для второго урожая
фото legion-media
Список культур от опытного агронома 

Лето в разгаре, а грядки из-под лука и чеснока уже пустуют. Оставлять их без дела — не лучшая идея: земля быстро зарастёт сорняками, потеряет питательные вещества, да и шанс собрать второй урожай уплывёт сквозь пальцы. Грамотный подход поможет и почву сберечь, и овощей добавить к столу.

Какие культуры выручат летом

Не всякая культура успеет вырасти до холодов, но вариантов хватает. Вот что реально посадить в июле — августе:

  • редис — созреет за 20–30 дней, неприхотлив;
  • зелень (укроп, руккола, шпинат) — растёт быстро, любит прохладу;
  • пекинская капуста и дайкон — успевают дать урожай за 45–70 дней;
  • горох и спаржевая фасоль — ещё и почву обогатят азотом.

Главное — смотреть на сроки: дата посева плюс время вегетации не должны выходить за пределы первых заморозков, - сообщила агроном Ксения Давыдова.

Как не навредить почве

Есть простые правила, которые сберегут будущий урожай:

  • не сажайте лук и чеснок на том же месте минимум 3–4 года — болезни и вредители никуда не денутся;
  • готовьте грядку: уберите остатки, взрыхлите, добавьте компост или удобрение;
  • учитывайте регион — на юге можно сеять чуть позже, в средней полосе лучше не тянуть.

Если второй урожай не нужен, посейте сидераты: фацелию, горчицу, вику — они восстановят структуру и плодородие почвы, - посоветовала Давыдова.

Вывод

Освободившиеся грядки — не повод отдыхать, а шанс получить ещё один урожай и заодно позаботиться о земле. Главное — соблюдать севооборот, подбирать культуры по срокам и не забывать про подготовку почвы. Так огород будет радовать и в этом, и в следующем сезоне.

Личный опыт

Как-то в середине июля я оставила грядку после чеснока пустой — и пожалела: к сентябрю там буйно росли сорняки, а земля стала плотной и сухой. На следующий год я посеяла редис и рукколу — и уже в августе собирала свежую зелень. С тех пор стараюсь не оставлять грядки пустыми и всегда держу под рукой семена скороспелых культур и сидератов.

Ранее «Городовой» рассказывал о методе агронома для быстрого созревания томатов.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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