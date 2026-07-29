Что посадить после уборки лука и чеснока — лучшие варианты для второго урожая

Лето в разгаре, а грядки из-под лука и чеснока уже пустуют. Оставлять их без дела — не лучшая идея: земля быстро зарастёт сорняками, потеряет питательные вещества, да и шанс собрать второй урожай уплывёт сквозь пальцы. Грамотный подход поможет и почву сберечь, и овощей добавить к столу.
Какие культуры выручат летом
Не всякая культура успеет вырасти до холодов, но вариантов хватает. Вот что реально посадить в июле — августе:
- редис — созреет за 20–30 дней, неприхотлив;
- зелень (укроп, руккола, шпинат) — растёт быстро, любит прохладу;
- пекинская капуста и дайкон — успевают дать урожай за 45–70 дней;
- горох и спаржевая фасоль — ещё и почву обогатят азотом.
Главное — смотреть на сроки: дата посева плюс время вегетации не должны выходить за пределы первых заморозков, - сообщила агроном Ксения Давыдова.
Как не навредить почве
Есть простые правила, которые сберегут будущий урожай:
- не сажайте лук и чеснок на том же месте минимум 3–4 года — болезни и вредители никуда не денутся;
- готовьте грядку: уберите остатки, взрыхлите, добавьте компост или удобрение;
- учитывайте регион — на юге можно сеять чуть позже, в средней полосе лучше не тянуть.
Если второй урожай не нужен, посейте сидераты: фацелию, горчицу, вику — они восстановят структуру и плодородие почвы, - посоветовала Давыдова.
Вывод
Освободившиеся грядки — не повод отдыхать, а шанс получить ещё один урожай и заодно позаботиться о земле. Главное — соблюдать севооборот, подбирать культуры по срокам и не забывать про подготовку почвы. Так огород будет радовать и в этом, и в следующем сезоне.
Личный опыт
Как-то в середине июля я оставила грядку после чеснока пустой — и пожалела: к сентябрю там буйно росли сорняки, а земля стала плотной и сухой. На следующий год я посеяла редис и рукколу — и уже в августе собирала свежую зелень. С тех пор стараюсь не оставлять грядки пустыми и всегда держу под рукой семена скороспелых культур и сидератов.
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