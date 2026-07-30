Кегельбан XVIII века и старинный фонарь: реставраторы возвращают усадьбе Демидовых её уникальные «фишки»

Реставрация стартовала почти год назад.

В самом центре Петербурга, в тихом переулке Гривцова, кипит работа. Здесь восстанавливают легендарную усадьбу Демидовых.

Это не просто старое здание, а настоящий «город в городе» с удивительной историей. Первые этапы реставрации уже позади, и дому возвращают его былой блеск.

Кто такие Демидовы и почему их дом так важен?

Династия Демидовых — это богатейшие уральские заводчики. В середине XVIII века Григорий Демидов решил построить в столице родовое гнездо.

Проект доверили Савве Чевакинскому — мастеру, который подарил нам Никольский морской собор.

Усадьба получилась необычной. Здесь был не только роскошный дом, но и сад, и даже свой кегельбан. Но главная «фишка» — уникальная чугунная терраса с лестницей.

Это одна из самых старых и красивых металлических конструкций в России, сохранившихся до наших дней.

Что уже успели сделать?

Реставраторы начали с Восточного флигеля. Работы там было много:

Укрепили старые перекрытия, которые могли рухнуть.

Полностью обновили инженерные сети (свет, воду, отопление).

Отреставрировали ступени из натурального известняка.

Главная гордость: восстановили световой фонарь на третьем этаже. Это специальная стеклянная конструкция в крыше, через которую падает мягкий дневной свет. Теперь он выглядит точно так же, как двести лет назад.

Фасады и чугунные кружева: планы на сейчас

Сейчас мастера перешли на внешнюю сторону зданий. Они чинят кирпичную кладку и восстанавливают лепнину. Особое внимание уделят той самой чугунной террасе.

Утраченные детали не просто заменяют чем попало, а воссоздают по старым чертежам и фотографиям.

Работы идут под строгим контролем экспертов. Важно сохранить каждую деталь, чтобы история не превратилась в «новодел».

Усадьба сегодня: не только музей

Интересно, что усадьба — это не застывший памятник. Сегодня здесь удивительное соседство.

Часть помещений занимают офисы (например, компания «ЭлектроРадиоАвтоматика»), а часть — обычные жилые квартиры.

Восстановление проходит в рамках проекта «Историческая память». Это тот редкий случай, когда государство, бизнес и обычные петербуржцы объединяются, чтобы спасти общее наследие.

Мало кто знает, но сад Демидовых когда-то считался почти ботаническим. Здесь выращивали редкие растения и даже фрукты, которые в северном климате казались чудом.

Реставрация сада — один из следующих важных этапов, который поможет вернуть этому месту атмосферу старого доброго Петербурга.

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