Синоптики разглядели угрозу с Балтики: скандинавский циклон испортит погоду в Петербурге сразу после пика жары

Август в Северной столице начнется с похолодания.

Пока в Петербурге всё стабильно и по-летнему круто. Ближайшие два дня — четверг и пятница — будут идеальными для прогулок и поездок на залив. В городе сухо, много солнца и очень тепло.

Сегодня термометры покажут комфортные +24…+26 градусов. А в пятницу станет еще жарче: синоптики обещают настоящий прогрев до +29. Это отличный шанс закрыть июль на позитивной ноте.

Суббота всё изменит: привет из Скандинавии

Но расслабляться не стоит. 1 августа, прямо в субботу, лето решит показать свой характер.

К нам движется мощный циклон из Скандинавии. Огромный атмосферный фронт с Балтики накроет регион уже в ночь на субботу, рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Что это значит для нас? Тихая теплая ночь сменится короткими, но мощными ливнями. Будьте готовы к грозам и даже граду.

Опасные сюрпризы погоды

Главная неприятность — резкий ветер. При грозах он будет усиливаться порывами. Это типичная ситуация для стыка горячего воздуха и холодного фронта: атмосфера становится «нервной» и неустойчивой.

Кстати, такие перепады в начале августа для нашего региона — норма. В народе это время часто называли «поворотом на осень», хотя впереди еще много теплых дней.

Просто сейчас один сезонный процесс сменяет другой.

Когда ждать точный прогноз?

Метеорологи честно говорят: ситуация сложная. Процессы в небе меняются быстро, поэтому самый точный расклад по часам мы получим только в пятницу.

Ранее «Городовой» рассказывал, что барический гребень разгоняет тучи над Петербургом.