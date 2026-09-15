Прогулки по воде в Петербурге стали тише и удобнее: что изменилось в этом сезоне

Санкт-Петербург сложно представить без прогулок по рекам и каналам. Навигация продолжается, но в этом году кататься по воде стало ещё приятнее.
В городе запускают экологичные суда, открывают новые причалы и пускают больше рейсов к популярным местам.
Бесшумный «Ломоносов»: новый уровень прогулок по Неве
От причала у Петропавловской крепости теперь отходит новое судно — «Ломоносов», сообщили в Комитете по транпорту Петербурга.
Это гибридный электроход, который построили на отечественной верфи «Эмпериум». По сути, это современный переосмысленный вариант легендарных советских речных трамвайчиков «Москва».
Главная фишка «Ломоносова» — тишина. Судно идет на электричестве, поэтому здесь нет привычного гула двигателя, сильной вибрации и запаха дизеля.
Внутри — панорамное остекление, стильный интерьер и ресторан. А для любителей свежего воздуха есть открытая прогулочная палуба. На борт судно может принять до 140 гостей.
Зарядка прямо у причала
Электросудам нужна инфраструктура, и Петербург активно её строит. «Ломоносов» заряжается прямо во время стоянки у Петропавловской крепости.
В скором времени на Арсенальной набережной спроектируют ещё одну зарядную станцию. Она будет в три раза мощнее нынешней. Город рассчитывает, что такая база подтолкнет перевозчиков быстрее переходить на экологичное «зеленое» топливо.
В Петергоф — каждые полчаса
Отличная новость для тех, кто планирует поездку к знаменитым фонтанам. Скоростные «Метеоры» от причала «Адмиралтейство» до Нижнего парка Петергофа теперь отправляются каждые 30 минут.
Это самый быстрый и красивый способ добраться до музея-заповедника без пробок.
Новый причал у Главного штаба
В самом центре Петербурга заработал очередной, уже 23-й по счету городской причал. Он расположился на набережной реки Мойки, прямо напротив здания Главного штаба, и получил название «Дворцовая площадь».
Новая точка швартовки упростит жизнь и туристам, и гидам. Теперь прогулочные катера смогут сажать и высаживать пассажиров в одной из самых красивых точек города.
Навигация продолжается. Успейте поймать теплые дни и посмотреть на петербургские мосты и набережные с воды!
Ранее «Городовой» рассказывал, почему в Петербурге не отменят запрет для катеров во время разводки мостов.