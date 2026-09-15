Сбербанк ввел полезное изменение для всех, кто использует приложение банка — что изменилось и как это работает

Все бонусные карты теперь в смартфоне

Пользователи «Сбербанк Онлайн» получили удобное нововведение — теперь в приложении можно хранить не только банковские, но и карты лояльности магазинов.

Это значит, что стопка пластиковых карточек из кошелька отправляется в прошлое, а на кассе достаточно показать экран телефона. Функция уже доступна и работает просто.

Что изменилось

Бонусные карты супермаркетов, магазинов одежды и других торговых сетей давно стали привычным делом — они дают скидки, копят баллы, открывают спецпредложения.

Но пластиковая карточка то теряется, то остается дома именно в момент, когда нужна на кассе. Теперь все эти карты можно добавить прямо в «Сбербанк Онлайн» и забыть про лишний пластик.

Как подключить

Откройте раздел «Кошелек» в приложении, отсканируйте QR-код с карты лояльности — и все, она сохранится в смартфоне. На кассе просто покажите экран, и кассир считает нужный код. Об этом пишет Сибкрай.ру.

Кому это пригодится

Функция особенно выручит тех, кто активно пользуется сразу несколькими программами лояльности. Вместо того чтобы рыться в сумке или бумажнике, все карты собраны в одном месте — в приложении, которое и так всегда под рукой.

По сути, смартфон постепенно заменяет привычный кошелек с его горой бонусного пластика.

Вывод

Нововведение экономит время на кассе и избавляет от необходимости носить с собой кучу карточек. Если вы еще не заглянули в «Кошелек» — самое время проверить, как это работает.

Личный опыт автора портала «Городовой» Анастасии Чуваковой

Анастасия добавила пять бонусных карт в приложение за один вечер. На следующий день в супермаркете она просто показала смартфон — и баллы списали без проблем. Теперь пластиковые карточки из магазинов вообще не лежат в кошельке.

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