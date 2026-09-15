2 мешочка в шкаф - запах старости и затхлости канул в Лету: как избавиться от "вони" дома

Многие считают, что это удел пожилых людей, но это не так. Исправить ситуацию можно за один день, если знать источники проблемы.
Уберите лишнее
Старый текстиль, пластик и бумага — главные виновники затхлого воздуха. Одеяла, подушки и шторы впитывают пыль и запахи. Пластиковые шкафы и пакеты с вещами создают застой. Газеты и тряпки, которые лежат годами, тоже пахнут пылью. Избавьтесь от ненужного без сожаления. Стирайте пледы и занавески каждые три-шесть месяцев. Используйте воздухопроницаемые корзины и тканевые боксы.
Проветривайте и сушите правильно
Закрытые окна превращают воздух в болото. Проветривайте пять-десять минут каждый день, даже в холод. Сушите белье на балконе или в ванной с вытяжкой. Если сушите дома, открывайте окно. Старые ковры и обувь тоже держат запах. Стирайте ковры или замените их современными покрытиями. Обувь мойте, сушите и убирайте в коробки.
Следите за мебелью и лекарствами
Диваны и кресла впитывают пот, лекарства и кухонные ароматы. Стирайте чехлы и делайте химчистку раз в год. Лекарства и кремы храните в закрытых шкафах. Не оставляйте открытые банки на видных местах. Используйте нейтральные ароматы: хлопок, лен, зеленый чай, цитрус. Не перебивайте запах освежителем.
Что делать в первую очередь
- Выбросьте старый текстиль, обувь и бумаги.
- Помойте и просушите ковры и мягкую мебель.
- Уберите лекарства и кремы в закрытые места.
- Проветривайте квартиру ежедневно.
- Сушите белье вне жилых комнат.
Полезный совет
Положите в шкаф открытую баночку с содой или мешочек с силикагелем. Они впитывают влагу и запахи. Раз в месяц меняйте наполнитель. Для аромата добавьте пару капель лаванды или кедра на деревянный шарик. Так белье и одежда останутся свежими без химии.
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