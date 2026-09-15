Перебои с бензином в Петербурге: почему возникают очереди и когда это закончится

Водители в Петербурге и Ленинградской области снова столкнулись с неприятным сюрпризом. На заправках исчезают самые популярные марки топлива — АИ-92 и АИ-95. Где-то приходится стоять в долгих очередях, а где-то висят таблички «Бензина нет».
Что происходит на заправках?
Главная причина дефицита — спро опережает поставки, рассказали "ДП" в комитете по энергетике и инженерному обеспечению. Бензовозы просто не успевают возить топливо с нефтебаз на АЗС.
Возникает пауза, заправка пустеет, а у соседней выстраивается очередь. При этом с дизелем проблем нет. Его хватает всем: и частникам, и общественному транспорту, и грузовикам.
Власти региона включают «ручной режим»
В правительстве Ленобласти признают: ситуация сильно напоминает июльский кризис.
Чтобы бензин окончательно не исчез, чиновники перешли на «ручное управление», сообщает издание со ссылкой на вице–губернатора по экономическому развитию Ленинградской области Егора Мищерякова.
Что это значит? Власти буквально в ежедневном режиме связываются с владельцами АЗС. Они помогают прокладывать новые маршруты для бензовозов и вручную перенаправляют цистерны туда, где ситуация самая критическая.
Поможет ли это водителям?
Мнения экспертов разделились.
- Скептики считают, что ручное управление — это временная заплатка. Рыночные механизмы толком не работают, а полноценный госплан вернуть нельзя. Попытки регулировать всё вручную могут сдерживать проблему, но не решат ее полностью. А жесткое давление на цены может и вовсе привести к еще большему дефициту.
- Оптимисты уверенны, что в разгар кризиса без вмешательства властей не обойтись. «Ручной режим» позволяет быстро увидеть, где топливо кончилось совсем, и оперативно отправить туда бензовоз. Это помогает избежать паники.
Что делать водителям?
Топливо в регионе есть, но цепочка доставки работает со сбоями. Главный совет автовладельцам сейчас — не кататься «на лампочке» и заправляться заранее, не откладывая визит на АЗС до последнего.
Ранее «Городовой» рассказывал, что в Смольном прокомментировали ситуацию с топливом.