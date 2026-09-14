«Автобусам достаточно»: в Смольном прокомментировали ситуацию с топливом

Перебои с бензином на АЗС Петербурга и Ленобласти продолжаются уже несколько месяцев, но городской транспорт работает без сбоев.
В комитете по транспорту заверяют: топлива для автобусов хватает, и пассажиропоток остается стабильным.
Почему автобусы в порядке
Около 60% городских автобусов работают на газомоторном топливе, еще 40% — на дизельном, и оба вида топлива в наличии.
Пассажиропоток меняется незначительно и носит сезонный характер — по данным за прошлую неделю он сопоставим с аналогичным периодом 2025 года.
То есть массового пересаживания водителей с личных машин на автобус пока не происходит.
Что творится на заправках
На части АЗС Петербурга в продаже остались только дизель и АИ-92, за АИ-95 приходится стоять и ждать бензовоз. Системных мер регулирования, вроде схемы "чет-нечет" по госномерам, в городе не вводили. Власти перешли к ручному режиму управления топливным рынком и держат постоянный контакт с операторами.
В Смольном также заверяют, что в городе работают сервисы информирования о наличии топлива на АЗС.
Пока личный автотрансорт чувствует давление, общественный транспорт держится уверенно — и это, пожалуй, хороший повод пересмотреть привычные маршруты.
Ранее «Городовой» рассказывал, как заправляться на АЗС по методу «1 плюс 1».