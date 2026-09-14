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«Автобусам достаточно»: в Смольном прокомментировали ситуацию с топливом

Опубликовано: 14 сентября 2026 23:49
 Проверено редакцией
Городовой ру
«Автобусам достаточно»: в Смольном прокомментировали ситуацию с топливом
фото Global Look Press
Почему общественный транспорт оказался неуязвим

Перебои с бензином на АЗС Петербурга и Ленобласти продолжаются уже несколько месяцев, но городской транспорт работает без сбоев.

В комитете по транспорту заверяют: топлива для автобусов хватает, и пассажиропоток остается стабильным.

Почему автобусы в порядке

Около 60% городских автобусов работают на газомоторном топливе, еще 40% — на дизельном, и оба вида топлива в наличии.

Пассажиропоток меняется незначительно и носит сезонный характер — по данным за прошлую неделю он сопоставим с аналогичным периодом 2025 года.

То есть массового пересаживания водителей с личных машин на автобус пока не происходит.

Что творится на заправках

На части АЗС Петербурга в продаже остались только дизель и АИ-92, за АИ-95 приходится стоять и ждать бензовоз. Системных мер регулирования, вроде схемы "чет-нечет" по госномерам, в городе не вводили. Власти перешли к ручному режиму управления топливным рынком и держат постоянный контакт с операторами.

В Смольном также заверяют, что в городе работают сервисы информирования о наличии топлива на АЗС.

Пока личный автотрансорт чувствует давление, общественный транспорт держится уверенно — и это, пожалуй, хороший повод пересмотреть привычные маршруты.

Ранее «Городовой» рассказывал, как заправляться на АЗС по методу «1 плюс 1».

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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