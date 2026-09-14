Городовой / Новости Петербурга / Умные водители ведут себя на АЗС так: как заправляться по методу «1 плюс 1»
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Где зарядят дожди, а где - Бабье лето во всю мощь: синоптики обновили прогноз на неделю Полезное
Как затягивать колёсные болты и гайки: 2 основных правила баллонного ключа и 1 универсальный метод Полезное
Хорошая новость от синоптиков: дождей в Петербурге не будет, остальное — по плану Новости Петербурга
Почему красная рыба в «Светофоре» дешевле: вот главное отличие от аналогов в других магазинах Новости Петербурга
Лидер или командный игрок: выбирайте животное - узнаете, на что вы способны Полезное
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Сад-огород Рецепты Прогноз погоды
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Умные водители ведут себя на АЗС так: как заправляться по методу «1 плюс 1»

Опубликовано: 14 сентября 2026 00:30
 Проверено редакцией
Умные водители ведут себя на АЗС так: как заправляться по методу «1 плюс 1»
Умные водители ведут себя на АЗС так: как заправляться по методу «1 плюс 1»
Городовой ру
Лайфхаки при заправке бензина в условиях дефицита

Перебои с топливом на российских АЗС заставляют водителей искать обходные пути. Аналитики предложили экстренный протокол выживания для современных моторов. Суть метода — смешивать АИ-92 и АИ-100 прямо в баке. Такой подход позволяет получить примерно АИ-96 и избежать детонации.

Кому подходит метод

Протокол рассчитан прежде всего на малообъемные турбированные двигатели иностранных машин и новые отечественные модели. Если привычного для вас АИ-95 нет, то гораздо безопаснее просто смешать две разные марки, чем залить только низкооктановое или только высокооктановое топливо. Вот несколько советов:

  • Смешивайте топливо строго в пропорции 50 на 50
  • Наливайте через один пистолет для турбулентности и перемешивания
  • При заправке 40 литров берите по 20 литров каждого вида
  • Следите, чтобы доля дешевого бензина не превышала половину

Как это работает и чего опасаться

Высокосжатые моторы склонны к самовоспламенению смеси на чистом АИ-92. Ударные волны разрушают поршневые кольца, прожигают выпускные клапаны и выводят из строя керамику катализатора за считанные тысячи километров. Добавка высокооктанового компонента действует как химический демпфер и повышает стойкость к детонации. Электронный блок управления работает в штатном режиме без смены угла зажигания.

У метода есть границы. При превышении доли дешевого бензина до 80% итоговое октановое число падает примерно до 93, что опасно для турбомоторов. Протокол решает только проблему детонационной стойкости и не улучшает экологию выхлопа.

Отзывы

«Заливаю 20 на 20 в турбированную машину третий месяц. Двигатель работает ровно, ошибок нет», — Андрей, 39 лет.

«Попробовал пропорцию 70 на 30 — сразу появилась вибрация. Вернулся к равным долям, все нормально», — Максим, водитель с 20-летним стажем.

Вывод

Если качество топлива падает до уровня Евро-3 или Евро-4 с повышенным содержанием серы, сократите интервал замены масла и фильтра до 5–7 тысяч километров. Продукты сгорания ускоряют окисление смазки примерно вдвое. Соблюдайте пропорции и следите за состоянием мотора.

Автор:
Алина Владимирова
Новости Петербурга
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 11
🙏 1
😹 9
🙀 4
😿 5
Поделитесь новостью