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Стена как дизайнерские обои за копейки: понадобится кусок кружева, валик и два оттенка обычной краски

Опубликовано: 13 сентября 2026 23:16
 Проверено редакцией
Стена как дизайнерские обои за копейки: понадобится кусок кружева, валик и два оттенка обычной краски
Стена как дизайнерские обои за копейки: понадобится кусок кружева, валик и два оттенка обычной краски
Городовой ру
Улучшаем стены с помощью кружева, валика и краски - результат превзойдет любые обои

Для обновления интерьера больше не придется делать сложный ремонт, переклеивать обои. Теперь для этого достаточно использовать кусок кружева, валик и банку краски. Вы сможете сделать стену с рисунком, которая будет смотреться очень дорого.

Подготовка стены к работе

Изначально очистите стену от пыли, жирных пятен и неровных покрытий. Если видно трещины или ямки, то их лучше всего зашпаклевать. Рисунок будет подчеркивать неровности, если ничего не исправить. После подсыхания вам следует отшлифовать стену, покрыть грунтовкой.

Для основного цвета проще всего использовать валик. Дайте первому слою подсохнуть, после чего нанесите второй. Для этой техники лучше использовать матовую краску. Она делает узоры более глубокими, а также не бликует на солнце.

Полезный совет: не нужно сразу начинать красить стену. Лучше потренироваться на небольшом куске картона. Уже тогда вы поймете, сколько набирать краски.

Делаем рисунок кружевом

Подберите для узора плотное кружево, которое имеет четкий рисунок. Приложите его к стене, зафиксируйте малярным скотчем и прокатите валик с краской другого оттенка.

Важно убедиться, что на валике мало краски, иначе существует вероятность, что она окажется под кружевом. После нанесения слоя нельзя снимать кружево сразу. Дождитесь полного высыхания краски, только после чего удалите ткань.

Рекомендация: если вы хотите видеть спокойный интерьер, то выбирайте те оттенки, которые похожи между собой. Контраст допускается использовать только на одной стене.

Кружевной узор будет прекрасно смотреться над диваном, комодом или изголовьем кровати. В таком случае точно не возникнет перегруженного интерьера, prochepetsk.ru.

Личный опыт

Автор “Городового” Полина Аксенова заинтересована подобной идеей. Она намерена сделать кружевной узор у себя над комодом, так как именно в этом месте словно чего-то не хватает. Автор хочет использовать спокойные оттенки краски.

Ранее портал “Городовой” рассказал, зачем сыпать соль вдоль плинтуса.

Автор:
Полина Аксенова
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