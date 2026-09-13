Как просто очистить утюг от накипи внутри: таким чистым не был даже до покупки - "химоза" не нужна

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Уксус в помидоры больше не лью: 1 ложка другой кислоты — и маринад получается кисло-сладким и ароматным

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Забыла про пустоцветы: 5 г борной кислоты, глицерин и уксус — и урожай заваливает

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Круче уксуса и соды: фруктовый "компот" от накипи следа не оставит, чайник чист, как в день покупки

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Огурцы не в рассол — в сухой пакет: сохраняю хрустящими до самой весны — без соли и уксуса

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С первыми холодами закупаю для дачи 3 литра уксуса - и не мучаюсь, как городские: дома спокойно до весны

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