Как просто очистить утюг от накипи внутри: таким чистым не был даже до покупки - "химоза" не нужна

Внутри любого утюга может образоваться накипь. Она возникает из-за жесткой воды при нагреве, при этом оседает на отверстиях и паровой камере. Это способствует появлению хлопьев на одежде, снижает подачу пара. Избавляться от утюга не нужно, ведь есть народные методы очистки, которые сделают прибор чистым изнутри.
Используем лимонную кислоту
Для очищения утюга следует добавить в 250 мл воды 30 г лимонной кислоты и перемешать. Полученный раствор нужно залить в утюг, после чего включить прибор и выставить максимальный нагрев. Прибор начнет автоматически отключаться, далее необходимо держать утюг над раковиной и нажать кнопку подачи пара.
Повторять циклы следует до тех пор, пока не появится чистый раствор без частичек накипи. Удалить остатки кислоты из резервуара можно с помощью мытья.
Используем уксус
Очистить утюг можно и с помощью уксуса. Средство следует смешать с водой в одинаковой пропорции, после чего залить раствор в утюг. Далее нужно выставить высокий нагрев, оставить прибор вертикально на 10 минут. Избавиться от накипи получится по такому же принципу, что и с лимонной кислотой.
После прочистки следует с особой тщательностью промыть резервуар. Лучше использовать для этой цели дистиллированную воду. Метод подойдет даже для самых серьезных отложений, но нужно учитывать важность качественной промывки, сообщает URA.RU.
Профилактические меры
Избежать образования налета будет возможно в том случае, если отказаться от обычной водопроводной воды. Для этой цели лучше всего использовать фильтрованную жидкость. Сливать воду необходимо после каждой глажки. В качестве профилактики можно проводить очистку утюга. Если правильно обслуживать прибор, то его срок службы продлится на 3-5 лет.
Личный опыт
Автор “Городового” Полина Аксенова использует для чистки утюга лимонную кислоту, так как не допускает появления сильных известковых отложений. Также она в последнее время стала использовать дистиллированную воду для утюгов.
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