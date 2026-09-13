Полстакана на стенки — и старая ванна как новая: ни жёлтого налёта, ни рыжих следов

Вернуть ванне белизну можно без дорогих средств — достаточно смеси соды, стирального порошка и лимонной кислоты.

Белизна ванны со временем уходит — на стенках оседают мыльные разводы, известковый налёт, а у крана и слива проступают рыжие пятна. Покупать десяток дорогих средств для этого не обязательно. Для стойких загрязнений можно приготовить простой состав из трёх компонентов, которые найдутся почти в каждом доме, пишет "ПРО Город".

Что понадобится

На одно применение возьмите половину стакана соды, 1 стакан порошка и 20 г лимонной кислоты. Всё тщательно перемешайте в сухой ёмкости.

Сразу стоит учесть: смесь подходит не для любого покрытия. Перед применением нанесите немного состава на незаметный участок и убедитесь, что поверхность не мутнеет и не царапается.

Как очищать

Ванну промойте тёплой водой, чтобы размягчить поверхностную грязь. Затем небольшое количество смеси нанесите на влажную губку или прямо на загрязнения. Особенно тщательно пройдитесь по местам скопления известкового налёта, мыльных следов и рыжих подтёков. Состав оставьте на 15–20 минут, но не дайте полностью высохнуть. После этого поверхность аккуратно протрите мягкой губкой и тщательно смойте большим количеством воды. Сильный нажим не нужен: абразивная чистка оставляет мелкие царапины, особенно на акриле.

Почему это работает

Здесь у каждого ингредиента своя роль. Сода размягчает грязь и действует как деликатный абразив. Лимонная кислота берётся за известковый налёт. А стиральный порошок справляется с бытовыми загрязнениями и остатками мыла. Вместе они делают застарелый слой податливым — и он без труда убирается губкой.

Чего не делать

Уксус действительно помогает против извести, но смешивать разные средства между собой не стоит. Уксус, кислоты, перекись и хлорсодержащие отбеливатели нельзя соединять — это опасно. Безопаснее использовать одно средство за раз, тщательно смывая его перед следующим этапом. Для обычной уборки чаще достаточно одного подходящего состава и правильной выдержки на поверхности.

Если ванна акриловая

Здесь нужна особая осторожность: акрил легко поцарапать жёсткой губкой или абразивным порошком. Лучше использовать средство, разрешённое производителем для акриловых поверхностей. Металлические щётки и агрессивные порошки точно не нужны.

Как избежать налёта

После использования ванну полезно быстро ополоснуть и убрать капли воды мягкой салфеткой — так известь накапливается медленнее. Если рыжие следы появляются снова у крана, стоит проверить сантехнику: причиной может быть не грязь, а вода с повышенным содержанием железа или проблемы с металлическими деталями.

Личный опыт корреспондента

Корреспондент «Городового» Евгения Сухова раньше покупала дорогие средства, но налёт возвращался уже через неделю. Тогда она попробовала смесь из соды, стирального порошка и лимонной кислоты — старый известковый слой отошёл без усилий, а ванна снова стала белой. Теперь Евгения готовит состав сама и не тратит деньги на химию. Главное, по её словам, — не тереть слишком сильно и обязательно проверять средство на незаметном участке. Она рекомендует этот простой рецепт всем, кто устал от постоянной борьбы с налётом.

Вывод

Домашняя смесь помогает вернуть ванне белизну без дорогих средств. Но аккуратность важнее количества порошка: проверяйте состав на небольшом участке, не смешивайте разные средства и учитывайте материал покрытия.

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