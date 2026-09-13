После 40 эти вещи лучше заменить: образ сразу станет современнее - советы стилиста на осень 2026

Как сделать гардероб более актуальным

Женщинам старше 40 лет посоветовали отказаться от нескольких предметов гардероба, которые потеряли актуальность. Даже качественные вещи, которые, казалось бы, хорошо сидят, формируют несовременный образ. Стилисты Модного канала указывают: иногда достаточно заменить одну устаревшую деталь, и комплект заиграет.

Что лучше убрать из гардероба

Короткий приталенный жакет с рукавами 3/4. Он и старит, и неудобен: под него не наденешь плотный лонгслив.

Трикотаж с большим количеством декоративных элементов. Стразы, огромные пуговицы, различные надписи упрощают и удешевляют образ. Туфли с круглым носком и наборным каблуком выглядят устаревшими. Сумки с множеством складок, молний и лишней фурнитуры создают избыток деталей. Обтягивающие брюки и джинсы кажутся несовременными. Юбка-карандаш вместе с верхом в обтяжку тоже теряет актуальность.

Чем заменить

Вместо короткого жакета выбрать удлинённый, не приталенный, из костюмной ткани. Он хорошо смотрится с джинсами, брюками и юбкой. Вместо декорированного трикотажа — джемпер, кардиган средней плотности, свитер или топ без украшений. Вместо старомодной обуви — модели с квадратным носом, лоферы или актуальные балетки. Вместо сумки с фурнитурой — с минимумом декоративных лаконичная, каркасная или мягкая, соразмерная фигуре. Вместо обтягивающих брюк — прямые, со стрелками, джинсы — свободные или широкие.

Мнение читательниц

Не все читательницы согласились с рекомендациями.

«Через год скажут про сегодняшние тренды — „фи“ — снимите это немедленно». «Женщины за 40, за 50 и старше давно не одеваются в старомодные вещи. Сейчас большой выбор стильной недорогой одежды». «Надо носить то, что удобно. Я бы убрала всё, что в обтяжку. Джинсы и брюки свободные, никакой бижутерии. Носили в молодости, когда ничего не было. Поэтому сейчас хочется хорошие золотые украшения или серебро с натуральными камнями».

Ранее Городовой рассказал, как обрезать гортензию осенью.