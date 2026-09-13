Не сода и не хлорка: как раз и навсегда избавиться от запаха в дачном туалете — не пахнет даже в жару

Как сделать вентиляцию в уличном туалете

Чтобы избавиться от запаха в дачном туалете, нужно наладить правильный воздухообмен. Сода и хлорка в выгребной яме дают лишь временный эффект. Умные мастера делают для уличного туалета вентиляцию.



В основе системы — естественная приточно-вытяжная вентиляция. Свежий воздух поступает в кабинку через специальное отверстие внизу, вытесняет тяжелые газы с неприятным запахом наверх, и они выводятся наружу через вытяжную трубу, идущую из выгребной ямы, пишет StroyDay. Такой подход работает годами, минимизируя конденсат, плесень и риск скопления взрывоопасного метана.

Что понадобится

Для монтажа простой и эффективной системы обычно достаточно:

Пластиковая канализационная труба диаметром 110 мм.

Соединительные элементы: уголок на 90 или 87 для поворота трубы.

Крепления: хомуты для фиксации трубы к стене.

Защита от осадков: дефлектор или зонт на верхний конец трубы.

Пошаговая инструкция

Подготовка выгребной ямы. Нижний конец вытяжной трубы опускается в яму, но не должен касаться нечистот. Оптимальная высота — 20-30 см над уровнем жидкости, чтобы труба ловила поднимающиеся пары, но не тонула.

Монтаж вытяжной трубы. Труба от ямы выводится вертикально через крышку или пол кабинки. Важно, чтобы она возвышалась над крышей туалета. Специалисты рекомендуют не менее 50-70 см, а лучше — на 2-2,5 метра над землей, чтобы ветер эффективно уносил запахи. Место выхода трубы из ямы нужно тщательно загерметизировать, чтобы газы не просачивались в кабинку.

Создание притока воздуха. В стене самой кабинки, внизу (на высоте 15-20 см от пола), необходимо просверлить приточное отверстие диаметром 100-120 мм. Это обеспечит приток свежего воздуха. Отверстие следует закрыть декоративной решеткой, чтобы внутрь не попадали насекомые и мусор.

Если естественной тяги мало

Иногда, особенно в жаркую погоду, естественной тяги может не хватать. В этом случае систему можно усилить, установив небольшой вытяжной вентилятор (например, на 12 В с солнечной панелью или обычный на 220 В) в вытяжное отверстие под потолком кабинки или в разрыв вытяжной трубы. Это гарантированно решит проблему с запахом.

Вывод

Правильная вентиляция — это ключ к сухому и свежему дачному туалету. Сделав приточно-вытяжную систему своими руками, вы навсегда забудете о неприятном запахе и создадите комфортные условия на своем участке.

Ранее Городовой рассказал, как обрезать гортензию.