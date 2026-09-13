Хит домашнего ужина: картофель с хрустящей корочкой - ароматный гарнир без жарки

Рецепт гарнира из картофеля

Приготовить на гарнир картофель можно по-разному. Один из подходящих вариантов на осень - отварной, с хрустящей корочкой, но мягкий и рассыпчатый внутри. Рецептом делится popcornnews.

Чтобы получить картофель с румяной корочкой и мягкой серединой, возьмите 10–12 картофелин среднего размера, очистите их. Если клубни крупные, разрежьте их пополам. Поместите картофель в кастрюлю и залейте двумя литрами холодной воды. Добавьте 200 граммов кубиков льда и чайную ложку соли с горкой.

Прикройте крышкой и дайте постоять 7 минут. Затем, не выливая воду, поставьте кастрюлю на умеренный огонь. Когда вода начнёт кипеть, держите картофель на огне ровно три минуты. После этого слейте воду и дайте картофелю хорошо высохнуть. Пока он сохнет, возьмите жаровню с бортами и влейте в неё 3 столовые ложки подсолнечного масла. Внесите чайную ложку сушёного розмарина и 2-3 толчёных зубчика чеснока. Разместите картошку в один слой. Присыпьте солью и перцем по вкусу. Поверх положите три столовые ложки сливочного масла, нарезанного ломтиками. Не смешивайте и не переворачивайте.

Готовьте в духовке при температуре 200 градусов примерно 45 минут, пока не появится румяная корочка. Готовность проверяйте вилкой: мягкий картофель означает, что блюдо готово. Подавайте к столу горячим.

Важно: не кладите кусочки очень плотно один к другому — между ними должен проходить горячий воздух. И непременно хорошо обсушите картошку после кипячения, иначе избыточная влага не даст образоваться корочке.

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