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Королевы гренок: кладу в батон творог и жарю 5 минут — вкуснее сырников и оладий

Опубликовано: 13 сентября 2026 02:25
 Проверено редакцией
Королевы гренок: кладу в батон творог и жарю 5 минут — вкуснее сырников и оладий
Королевы гренок: кладу в батон творог и жарю 5 минут — вкуснее сырников и оладий
Городовой ру
Этот рецепт заслуживает звания лучшего.

Из простых продуктов можно с легкостью получить идеальный завтрак. Батон становится хрустящим и в то же время сочным и с нежной начинкой. Сливочное масло дает аромат домашней выпечки.

Подготовьте основу

Сначала сделайте творожную массу. Смешайте 250 г творога, 2 ложки сметаны, ложку сахара и щепотку соли. Начинка — это густая масса, которая сохраняет форму и не вытекает при жарке. Для аромата добавьте ваниль или изюм. Батон нарежьте толстыми ломтиками. Сделайте надрез сбоку, не прорезая до конца. Наполните каждый ломтик творогом.

Обжарьте до корочки

Взбейте 2 яйца с 3 ст. ложками молока и 1 ч. ложкой сахара. Окуните гренки с двух сторон. Действуйте быстро, чтобы хлеб не размок. Растопите 30–40 г сливочного масла на сковороде. Жарьте на среднем огне до золотистой корочки. Подавайте горячими. Вот что можно добавить:

  • Сметану;
  • мед;
  • свежие ягоды;
  • сахарную пудру.

Полезный совет

Не выбрасывайте черствый батон — он подходит даже лучше свежего. Такой хлеб меньше размокает в яичной смеси и держит форму. Если творог влажный, откиньте его на марлю на 15 минут. Тогда начинка получится плотной, а гренки не потеряют форму на сковороде.

Автор:
Алина Владимирова
Новости Петербурга
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